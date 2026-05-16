ASSE : Le coup de génie Maubleu fait l'unanimité

L'AS Saint-Étienne n'est pas encore en Ligue 1, mais les Verts ont évité une catastrophe industrielle vendredi soir contre Rodez. Tout cela grâce à un coup tactique réussi par Philippe Montanier, lequel a fait entrer Brice Maubleu juste avant les tirs au but.

Après 90 minutes très crispantes, il a fallu arriver aux tirs au but pour départager l'ASSE et Rodez dans la bataille pour une place dans le barrage de Ligue 1 face à Nice, Auxerre ou Le Havre. Mais, juste avant le coup de sifflet final, l'entraîneur des Verts a décidé de lancer Brice Maubleu à la place de Gautier Larsonneur dans les buts stéphanois. Un coup tactique, puisqu'il n'y avait pas de prolongation et qu'on passait directement aux tirs au but. On connaît la suite, et même s'il a raté son tir au but, l'habituel gardien de but remplaçant de l'AS Saint-Etienne a fait les arrêts qu'il fallait pour permettre aux Verts de se sortir d'un traquenard XXL. Au lendemain de cette soirée de feu à Geoffroy-Guichard, le choix fait par Philippe Montanier est forcément salué.

L'ASSE a fait un coup tactique XXL

« Entré à la place de Larsonneur au cœur des arrêts de jeu. Il était à lui seul le plan tactique de Philippe Montanier pour la séance de tirs au but. Un choix payant puisque d’entrée, Brice Maubleu a sorti les deux premiers tirs de Magnin et Lipinski. Insuffisant pour se qualifier au bout des cinq premiers tirs au but malgré tout. Il s’illustre encore en sortant ceux de Galves et Laurent. De quoi permettre de gagner la première séance de tirs au but depuis 10 ans pour les Verts (après Raon l’Etape en Coupe de France en 2016). Exceptionnel », fait remarquer Le Progrès. « Vive les barrages. Cette invention est tout simplement exceptionnelle. Après une séance dingue il y a deux ans (encore une fois avec Rodez), c’est Maubleu qui nous offre un spectacle fou. Quatre parades, des plongeons trois minutes avant, un peno cata mais offre une qualification », constate, de son côté, Thomas Bonnavent, en référence au tir au but raté par le gardien de but de l'AS Saint-Etienne.

Tout cela n'est évidemment pas sans rappeler le coup réussi par Louis van Gaal lors du Mondial 2014. Lors du match entre les Pays-Bas et Costa Rica, le sélectionneur néerlandais avait lui aussi changé de gardien de but avant la séance des tirs au but, Tim Krul, gardien remplaçant néerlandais, remplaçant le titulaire, Jasper Cillessen. Cela avait été réglé en amont, et Krul avait écoeuré les tireurs adverses, qualifiant son équipe. Vendredi soir, Brice Maubleu a reconnu que les tirs au but avaient également été préparés ces derniers jours. On est désormais loin de la fameuse loterie des tirs au but...