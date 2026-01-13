L'ASSE va frapper fort, un milieu se rapproche

Quatrième de Ligue 2, l’ASSE souhaite profiter de ce mercato hivernal pour se renforcer. Les Verts ont notamment fait du recrutement d’un milieu défensif leur priorité en ce mois de janvier.

Plombés par l’épineux dossier Pierre Ekwah, qui a quitté l’AS Saint-Etienne sans disputer le moindre match cette saison, les Verts souhaitent profiter de ce mercato hivernal pour se renforcer au milieu de terrain. Le recrutement d’un joueur dans ce secteur de jeu a été défini par le board stéphanois comme la priorité du mois de janvier. Enzo Bardeli (Dunkerque) est très apprécié et fait office de cible privilégiée de l’ASSE depuis plusieurs mois. Son arrivée en janvier est toutefois improbable puisque le joueur de 24 ans souhaite finir la saison avec le club nordiste.

Il ne coche de toute façon pas les cases de ce que recherche l’ASSE pour cet hiver, à savoir un vrai milieu défensif capable de jouer devant la défense. Saint-Etienne a été associé ces derniers jours à Pierre Dwomoh ou encore à Jonathan Varane. Deux pistes qui ne sont pas si chaudes que cela selon Peuple Vert. Le média spécialisé croit savoir que la piste prioritaire de l’ASSE au milieu de terrain est pour l’instant secrète.

L'ASSE avance sur une piste secrète

« Qui est donc la priorité stéphanoise ? Et bien, comme souvent lors des dernières fenêtres de transferts, le nom n'a pas encore filtré dans les médias. Plusieurs pistes sont donc creusées mais impossible pour le moment d'affirmer qui sera la prochaine sentinelle des Verts » affirment nos confrères, qui ajoutent que la cellule de recrutement des Verts porte un « regard attentif » sur le marché scandinave, où le championnat se termine en hiver.

Reste à voir si l’ASSE y trouvera son futur milieu de terrain, ou si les Stéphanois sont en train de boucler un gros coup dans un autre championnat. Quoi qu’il en soit, Saint-Etienne avance bel et bien sur le recrutement de sa future sentinelle, sans que l’identité de celle-ci ait filtré pour le moment.