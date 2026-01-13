ICONSPORT_279864_0016

L'ASSE va frapper fort, un milieu se rapproche

ASSE13 janv. , 13:00
parCorentin Facy
0
Quatrième de Ligue 2, l’ASSE souhaite profiter de ce mercato hivernal pour se renforcer. Les Verts ont notamment fait du recrutement d’un milieu défensif leur priorité en ce mois de janvier.
Plombés par l’épineux dossier Pierre Ekwah, qui a quitté l’AS Saint-Etienne sans disputer le moindre match cette saison, les Verts souhaitent profiter de ce mercato hivernal pour se renforcer au milieu de terrain. Le recrutement d’un joueur dans ce secteur de jeu a été défini par le board stéphanois comme la priorité du mois de janvier. Enzo Bardeli (Dunkerque) est très apprécié et fait office de cible privilégiée de l’ASSE depuis plusieurs mois. Son arrivée en janvier est toutefois improbable puisque le joueur de 24 ans souhaite finir la saison avec le club nordiste.
Il ne coche de toute façon pas les cases de ce que recherche l’ASSE pour cet hiver, à savoir un vrai milieu défensif capable de jouer devant la défense. Saint-Etienne a été associé ces derniers jours à Pierre Dwomoh ou encore à Jonathan Varane. Deux pistes qui ne sont pas si chaudes que cela selon Peuple Vert. Le média spécialisé croit savoir que la piste prioritaire de l’ASSE au milieu de terrain est pour l’instant secrète.

L'ASSE avance sur une piste secrète 

« Qui est donc la priorité stéphanoise ? Et bien, comme souvent lors des dernières fenêtres de transferts, le nom n'a pas encore filtré dans les médias. Plusieurs pistes sont donc creusées mais impossible pour le moment d'affirmer qui sera la prochaine sentinelle des Verts » affirment nos confrères, qui ajoutent que la cellule de recrutement des Verts porte un « regard attentif » sur le marché scandinave, où le championnat se termine en hiver.
Reste à voir si l’ASSE y trouvera son futur milieu de terrain, ou si les Stéphanois sont en train de boucler un gros coup dans un autre championnat. Quoi qu’il en soit, Saint-Etienne avance bel et bien sur le recrutement de sa future sentinelle, sans que l’identité de celle-ci ait filtré pour le moment.

Lire aussi

L'ASSE refuse une grosse offre pour DavitashviliL'ASSE refuse une grosse offre pour Davitashvili
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_263649_0001
Liga

Officiel : Joao Cancelo de nouveau prêté au FC Barcelone

ICONSPORT_275756_0114
PSG

Le PSG mauvais perdant, ça se confirme

ICONSPORT_266359_0082
OM

OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé

ICONSPORT_264177_0051
Rennes

Officiel : Rennes le laisse partir pour zéro euro

Fil Info

13 janv. , 17:01
Officiel : Joao Cancelo de nouveau prêté au FC Barcelone
13 janv. , 17:00
Le PSG mauvais perdant, ça se confirme
13 janv. , 16:40
OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé
13 janv. , 16:20
Officiel : Rennes le laisse partir pour zéro euro
13 janv. , 16:20
Officiel : Bordeaux s'offre un champion de France
13 janv. , 16:00
Enorme bonne nouvelle pour l’OL
13 janv. , 15:30
De Zerbi donne les deux conditions pour plaquer l'OM
13 janv. , 15:00
Paris drague Mathys Tel avec une offre irrefusable
13 janv. , 14:57
Romain Faivre et Sofiane Boufal débarquent au Havre

Derniers commentaires

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

C'est cet été au mois de juillet que vous avez perdu, pendant cette compétition de pacotille qui a fait que vos joueurs sont cuits depuis cet automne. Ne prends pas de vacances durant un an et tu verras si tu es efficace au boulot.

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

Il a aussi perdu

OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé

il ne sont pas marseillais de coeur c'est pas comme a lyon ou la plupart des joueurs veulent jouer pour lyon

Enorme bonne nouvelle pour l’OL

On baigne dans le n'importe quoi sur Foot01......

OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé

C'est pas en partant si vite de Marseille qu'on aura le temps de voir des jeunes joueurs formés au centre. J'ai du mal a comprendre la mentalité de ces jeunes qui cherche avant tout le pognon.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading