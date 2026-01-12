ICONSPORT_279864_0268
Zuriko Davitashvili - AS Saint-Etienne

L'ASSE refuse une grosse offre pour Davitashvili

ASSE12 janv. , 19:40
par Hadrien Rivayrand
0
L’ASSE pourrait perdre certains éléments clés de son effectif cet hiver sur le marché des transferts. Zuriko Davitashvili en fait partie, lui qui ne manque pas de prétendants.
L’AS Saint-Étienne est officiellement candidate à la montée en Ligue 1 à la fin de la saison. Cependant, le mercato hivernal pourrait réserver quelques surprises aux supporters et observateurs stéphanois. L’effectif des Verts comprend en effet des joueurs qui peuvent légitimement aspirer à évoluer au-delà de la Ligue 2. C’est notamment le cas de Zuriko Davitashvili. L’international géorgien suscite de nombreuses convoitises et ne serait pas opposé à une nouvelle aventure loin du Forez.

L'ASSE résiste pour l'instant mais... 

Selon les dernières informations de Sacha Tavolieri, l’Olympiakos est d'ailleurs très intéressé par le recrutement de Davitashvili. Le club grec a même formulé une offre verbale de 10,5 millions d’euros, assortie de 3 millions d’euros de bonus. Une proposition jugée insuffisante par la direction de l’ASSE, qui espère un montant plus élevé.
À noter que l’Olympiakos n’est pas le seul club à suivre le joueur de 24 ans. Il sera difficile pour les Verts de conserver leur pépite. En France, Monaco et Lille sont également sur les rangs. Reste à savoir à qui les Stéphanois choisiront de vendre Davitashvili en cas d'offre satisfaisante.

Lire aussi

Inarrêtable, l’ASSE négocie avec deux nouvelles pépitesInarrêtable, l’ASSE négocie avec deux nouvelles pépites
Les prochaines semaines s’annoncent tendues chez les Verts. En plus de Davitashvili, Lucas Stassin pourrait lui aussi quitter le club cet hiver. Forcément, les supporters craignent que les ambitions du club ne soient revues à la baisse. Mais chaque départ sera compensé par des renforts adaptés.
Pour rappel, après 18 rencontres disputées cette saison en Ligue 2, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard occupent la 4ᵉ place avec 31 points au compteur. Il reste encore un long chemin avant de pouvoir véritablement rêver d’une montée à l’échelon supérieur. Tous les choix effectués lors de ce mercato seront cruciaux pour l’avenir proche du club stéphanois.
0
Derniers commentaires

Accord OM-Roma pour Robinio Vaz

Barcola et chevalier étais plus âgé, donc rien a voir

Accord OM-Roma pour Robinio Vaz

Le gamin était côté a 4 M et L OM récupère 17 M cach c'est une belle vente, L OM va récupérer 17 M juste avant le passage de la DNCG , L OM est tranquille

AC Ajaccio : Alain Orsoni abattu par un sniper

@ dijaya la merde marseillaise qui n’est là que pour troller, qui n’a jamais un truc intelligent à dire, juste troller, à l'abruti, au trouillard derrière son ordi qui attise la haine et qui n’a rien pour lui, au pauvre type sans vie (tu t'es toi-même bien décrit, toi qui es sur tous les articles du PSG à baver et à déverser ta haine) : dijaya 16 novembre 2025 à 20:30+ 481 je vous invite a ne plus repondre a ces medes parisiennes qui sont la que pour troller. jamais un truc intelligent a dire. juste troller. les Fiasco Natcho Kvacadabra Leparc., Kenny l abruti ou l africain de banlieue MR Georges… ce sont juste des comptes de trouillards derriere leur ordi qui attise la haine et n ont rien pour eux. ce sont juste de pauvres types sans vie. c est pourquoi, evitez de parler à ces gens là, c est une perte de temps. eux l ont le temps. ils sont sur chaque article OM OL.... laissez tomber ces pauvres types. Je troll effectivement, car des qu on parle foot avec la plupart des mongols ici, ça part en quenelle, mais certaines personnes sont sympas et discutent foot sans soucis. Ils se reconnaitront. joekidd 16 novembre 2025 à 21:26+ 96 Toi aussi, sur certains articles ça va. Mais quand tu parles du PSG, tu fais la même chose qu'eux. dijaya 16 novembre 2025 à 21:29+ 481 ah bon comme. ? exemple? joekidd 16 novembre 2025 à 21:38+ 96 Regarde ton historique.

L’OL, c'est le Brésil, Endrick est heureux

Y a qui a l,OM ???

L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME

Pourquoi tu veux donner la meme chose a bakola??? Vaz cest vaz bakola c'est bakola et tartenpion c'est tartenpion... chaque cas est unique .. cest pas figé chaque joueur na pas le meme talent ,les meme ambitions, et les meme compétences, et faut voir aussi les besoins du clubs en l'instant T le potentiel etc.. tu crois parceque vaz dit je veux 100k alors tous vont demander 100k ??? Ou l'inverse si on dit non et ne cède pas cest l'assurance que plus jamais aucun jeune osera en demander autant ??? Vous delirez ou quoi???

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

