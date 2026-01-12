L'ASSE refuse une grosse offre pour Davitashvili

L’ASSE pourrait perdre certains éléments clés de son effectif cet hiver sur le marché des transferts. Zuriko Davitashvili en fait partie, lui qui ne manque pas de prétendants.

L’ AS Saint-Étienne est officiellement candidate à la montée en Ligue 1 à la fin de la saison. Cependant, le mercato hivernal pourrait réserver quelques surprises aux supporters et observateurs stéphanois. L’effectif des Verts comprend en effet des joueurs qui peuvent légitimement aspirer à évoluer au-delà de la Ligue 2. C’est notamment le cas de Zuriko Davitashvili. L’international géorgien suscite de nombreuses convoitises et ne serait pas opposé à une nouvelle aventure loin du Forez.

L'ASSE résiste pour l'instant mais...

Selon les dernières informations de Sacha Tavolieri, l’Olympiakos est d'ailleurs très intéressé par le recrutement de Davitashvili. Le club grec a même formulé une offre verbale de 10,5 millions d’euros, assortie de 3 millions d’euros de bonus. Une proposition jugée insuffisante par la direction de l’ASSE, qui espère un montant plus élevé.

À noter que l’Olympiakos n’est pas le seul club à suivre le joueur de 24 ans. Il sera difficile pour les Verts de conserver leur pépite. En France, Monaco et Lille sont également sur les rangs. Reste à savoir à qui les Stéphanois choisiront de vendre Davitashvili en cas d'offre satisfaisante.

Les prochaines semaines s’annoncent tendues chez les Verts. En plus de Davitashvili, Lucas Stassin pourrait lui aussi quitter le club cet hiver. Forcément, les supporters craignent que les ambitions du club ne soient revues à la baisse. Mais chaque départ sera compensé par des renforts adaptés.