Le PSG l'a ridiculisé, sa revanche est splendide

Buteur et double passeur décisif ce samedi avec Liverpool, Hugo Ekitike met la Premier League à ses pieds. L’ancien joueur du PSG réalise une première saison historique avec les Reds, loin de sa forme affichée à Paris.

Sur les traces de Luis Suarez, Hugo Ekitike poursuit sa saison folle avec Liverpool. Ce samedi, le Français a livré une partition de haute volée face à West Ham dans le cadre de la 28e journée de Premier League. L’ancien parisien a délivré deux passes décisives après avoir ouvert le score, son onzième but en Premier League cette saison.

Le natif de Reims devient le premier joueur à inscrire au moins 11 réalisations en Premier League pour sa première saison avec Liverpool depuis Luis Suarez en 2011 – 2012. Toutes compétitions confondues, Ekitike a déjà passé la barre des 16 buts et six passes décisives. Omniprésent au sein du secteur offensif d’Arne Slot, le natif de Reims met l’Angleterre à ses pieds.

Owen Hargreaves est fou d’Ekitike

Ancien international anglais, Owen Hargreaves s’est exprimé sur l’exercice 2025 – 2026 d’Hugo Ekitike. L’ancien joueur du Bayern (218 matchs entre 2000 et 2007) est fou de l’ancien parisien. « Je vais vous dire pourquoi Slot sourit, il a Hugo Ekitike dans son équipe. Quel joueur, d'ailleurs, mon Dieu, il pourrait être l'un des meilleurs attaquants au monde. Je sais que nous avons Haaland, mais je pense qu'il a l'un des jeux les plus complets, et la seule chose dont tous les meilleurs joueurs ont besoin, à mon avis, c'est la confiance et la conviction, et il les a, » souligne Hargreaves au micro de la Premier League.

En difficulté lors de son passage dans la capitale parisienne, Ekitike n'avait marqué que 4 buts en 32 matchs avant d'être poussé assez brutalement vers la sortie au bout de seulement une saison. Le joueur relancé à Francfort a trouvé son rythme de croisière désormais sur les bords de la Mersey. L’attaquant français est en forme pour le plus grand plaisir des Reds et peut-être des Bleus.