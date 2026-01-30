Officiel : Kanté vient renforcer l’ASSE

Je ne pense pas qu'il veuille quitter son club
Comme d’hab ils vont envoyer leurs toutous privilégiés sur les réseaux sociaux pour enfumer les gens avec leur communication, ils vont balancer 1 ou 2 noms ronflants pour la fin du mercato pour calmer les supporters…on l’a connaît la méthode à force c’est du déjà vu!
C'est déjà fait. Lis avant de parler. Et si en plus tu pouvais comprendre ce que tu lis, ça serait Byzance.
Peut être media le plus proche de l'OM mais media anti OM ! Le directeur à toujours un compte a régler avec Longoria donc tout ce qu'il dit ou pense n'est pas guidé par l'objectivité et des qu'il peut se payer la direction, il ne se gêne pas !
Comment De Zerbi pourrait se fâcher avec Hojbjerg a propos de ses matchs en Belgique, Hojbjerg n'était pas sur le terrain... Enfin s'il l'était ça s'est pas vu 😅
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
✍️ L’entrejeu stéphanois se renforce avec l’arrivée d’Abdoulaye Kanté ! 💚 L’ASSE et @Boro 🇬🇧 ont trouvé un accord concernant le prêt avec option d’achat du milieu de terrain ! 👇