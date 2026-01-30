Abdoulaye Kanté

Officiel : Kanté vient renforcer l’ASSE

ASSE30 janv. , 12:11
parEric Bethsy
1
L’AS Saint-Etienne tient enfin le milieu tant attendu. Comme pressenti, l’Ivoirien Abdoulaye Kanté (20 ans) a bien rejoint les Verts. Le club stéphanois a confirmé sa venue en provenance de Middlesbrough ce vendredi. L’ancien Troyen, seulement arrivé l’été dernier en Angleterre, débarque dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Lui qui bénéficiait d’un faible temps de jeu en deuxième division anglaise.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_283297_0256
FC Nantes

Nantes : Une catastrophe de plus

ICONSPORT_281551_0052
OM

OM : La Provence démolit Longoria et Benatia

ICONSPORT_283678_0131
Europa League

EL : Le LOSC retrouvera l'Etoile Rouge en barrages

ICONSPORT_278470_0294
Monaco

LdC : Monaco promet l’enfer au PSG

Fil Info

30 janv. , 14:00
Nantes : Une catastrophe de plus
30 janv. , 13:40
OM : La Provence démolit Longoria et Benatia
30 janv. , 13:20
EL : Le LOSC retrouvera l'Etoile Rouge en barrages
30 janv. , 13:18
LdC : Monaco promet l’enfer au PSG
30 janv. , 13:02
LdC : Le tirage au sort complet des play-offs
30 janv. , 13:00
L'OM cherche à éjecter Vermeeren d'urgence
30 janv. , 12:40
L'ASSE a recruté discrètement une machine à buts de 17 ans
30 janv. , 12:26
LdC : Ce sera Monaco - PSG en barrages
30 janv. , 12:20
L’OM largue Garcia et Bakola pendant la nuit

Derniers commentaires

L'OL fonce sur un buteur très connu !

Je ne pense pas qu'il veuille quitter son club

OM : La Provence démolit Longoria et Benatia

Comme d’hab ils vont envoyer leurs toutous privilégiés sur les réseaux sociaux pour enfumer les gens avec leur communication, ils vont balancer 1 ou 2 noms ronflants pour la fin du mercato pour calmer les supporters…on l’a connaît la méthode à force c’est du déjà vu!

OM : 1 milliard d'euros dilapidé, McCourt prend la fuite

C'est déjà fait. Lis avant de parler. Et si en plus tu pouvais comprendre ce que tu lis, ça serait Byzance.

OM : La Provence démolit Longoria et Benatia

Peut être media le plus proche de l'OM mais media anti OM ! Le directeur à toujours un compte a régler avec Longoria donc tout ce qu'il dit ou pense n'est pas guidé par l'objectivité et des qu'il peut se payer la direction, il ne se gêne pas !

OM : Hojbjerg et De Zerbi, un clash menace Marseille

Comment De Zerbi pourrait se fâcher avec Hojbjerg a propos de ses matchs en Belgique, Hojbjerg n'était pas sur le terrain... Enfin s'il l'était ça s'est pas vu 😅

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading