L'ASSE fait le ménage, deux départs imminents

ASSE31 janv. , 9:00
parCorentin Facy
L’ASSE a enfin officialisé sa première arrivée de l’hiver avec la signature du milieu défensif Abdoulaye Kanté. Un renfort important pour les Verts, lesquels pourraient aussi se montrer actifs pour dégraisser.
A quelques heures de la fin du mercato, l’AS Saint-Etienne bouge enfin. Les Verts ont officialisé la signature d’Abdoulaye Kanté, un renfort tant attendu pour étoffer le milieu de terrain, secteur de jeu en difficulté depuis le début de la saison. L’ancien joueur de Troyes pourrait être l’unique recrue des Verts au mois de janvier, ce qui ne signifie pas pour autant qu’il n’y aura plus de mouvement dans le Forez.

Deux départs en fin de mercato ?

Après les départs d’Yvann Maçon et de Dylan Batubinsika qui ont été libérés, d’autres joueurs pourraient faire leurs valises. A en croire les informations du site Peuple Vert, deux éléments peu utilisés lors de la première partie de saison sont susceptibles de s’en aller. C’est notamment le cas de Djylian N’Guessan, qui refuse de prolonger son contrat qui expire en juin 2027 et qui figure dans le viseur de BlueCo, qui aimerait le faire venir à Strasbourg avant un possible départ à Chelsea à moyen terme.
La situation de Luan Gadegbeku est également à surveiller. L’arrivée d’Abdoulaye Kanté au milieu de terrain ne joue pas en sa faveur. A 18 ans, celui qui n’a disputé que cinq matchs de Ligue 2 depuis le début de la saison, presque tous comme remplaçant, pourrait être tenté d’aller voir ailleurs pour obtenir un temps de jeu plus important et ainsi lancer sa carrière professionnelle. Plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt pour l’international français U19 né à Juvisy-sur-Orge.

