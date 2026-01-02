L'ASSE travaille sur un gros coup en défense

ICONSPORT_279864_0142 (1)

Très actif l'été dernier, l’ASSE pourrait apporter quelques modifications à son effectif cet hiver. Un renfort en défense, un secteur de jeu où Eirik Horneland a rencontré des problèmes, n’est pas à exclure.
Les dirigeants de l’AS Saint-Etienne ont mis toutes les chances de leur côté l’été dernier pour remonter au plus vite en Ligue 1. En effet, les Verts ont investi 25 millions d’euros au mercato, soit plus que tous les autres clubs de Ligue 2 réunis. Les supporters des Verts pensaient que cela serait suffisant pour survoler le championnat, mais ce n’est pas vraiment le cas puisque l’ASSE n’était que 3e à l’issue de l’année 2025. Le mercato hivernal pourrait ainsi être l’occasion d’effectuer quelques retouches.

Un renfort espéré en défense à l'ASSE

Eirik Horneland ne dirait certainement pas non à un renfort en défense centrale. Justement, le site Peuple Vert estime qu’un véritable besoin de fait ressentir dans ce secteur de jeu et Saint-Etienne pourrait chercher à effectuer un gros coup cet hiver. « Si Mickaël Nadé s’est imposé comme un point d’appui fiable, la situation globale en défense centrale interroge à moyen terme. Maxime Bernauer approche d’un âge charnière. Dylan Batubinsika est en instance de départ, et la profondeur de banc reste limitée en l'absence de Chico Lamba blessé. Dans ce contexte, l’ASSE travaille certainement sur des profils capables d’apporter à la fois solidité, marge de progression et potentiel de valorisation » analyse le média spécialisé.

Comme à leur habitude, nos confrères n’ont pas manqué de soumettre quelques idées aux dirigeants de l’ASSE, au cas où ces derniers manquent d’imagination. Tobiáš Pališčák (Zilina), Mikuláš Konečný (FK Pardubice), Christ Tapé (AS Horsens), Cory O’Sullivan (Shamrock Rovers) ou encore Michal Gurgul (Lech Poznan) sont notamment cités par le média spécialisé, s’appuyant sur le rapport de scouting 2025 de l’Observatoire du football CIES. Reste maintenant à voir si l’ASSE, comme le souhaite la presse spécialisée et les supporters, s’activera pour renforcer sa défense centrale dès le mois de janvier.
