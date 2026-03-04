TV : L'ancien président de l'OM viré par CNEWS

Président de l'OM entre 2009 et 2011, en poste notamment lors du titre de champion de France en 20210, Jean-Claude Dassier vient d'être écarté par la chaîne CNEWS dont il était chroniqueur politique suite à des propos ignobles.

La chaîne d'information du groupe Bolloré a annoncé ces dernières heures la mise à l'écart immédiate de Jean-Claude Dassier, consultant, et bien connu dans le football puisqu'il avait remplacé Pape Diouf à la présidence de l'Olympique de Marseille en 2009 avant de céder sa place à Vincent Labrune deux ans plus tard.

Depuis son départ de l'OM, Jean-Claude Dassier s'était déjà fait remarquer par des propos outranciers, mais lundi il a dépassé totalement les bornes, scandalisant même Gauthier Le Bret, le journaliste de CNEWS, lequel a aussitôt rappelé fermement à l'ordre l'ancien patron du club phocéen. Dans un sujet sur la place des étrangers dans les prisons françaises, Jean-Claude Dassier a lancé : « On les renvoie en avion dans leur pays d'origine. On les jette, on les met en Méditerranée ? On les met où ? ». Une phrase qui a provoqué un tollé sur le plateau, mais aussi sur les réseaux sociaux.

Concédant dans un premier temps être allé trop loin, Jean-Claude Dassier ne s'en tirera pas comme cela. En effet, la chaîne d'info, souvent critiquée pour ses positions proches de l'extrême-droite, a annoncé que le chroniqueur politique était immédiatement écarté de l'antenne de CNEWS et Europe 1, qui appartiennent au même groupe, sans date pour un éventuel retour. La chaîne considère que les propos de l'ancien boss de l'Olympique de Marseille sont totalement « intolérables » et qu'il n'a plus sa place à l'antenne. Ou du moins provisoirement.

En attendant, l'ARCOM a été saisie par des associations et des téléspectateurs, afin que CNEWS soit sanctionnée suite à cette séquence diffusée en direct à l'antenne. En février dernier, la même chaîne a été condamnée à une amende de 100.000 euros pour des propos discriminatoires tenus dans une de ses émissions en 2025.