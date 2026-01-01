ASSE : Enorme coup de frein dans cette piste prioritaire

L'AS Saint-Etienne s'intéresse grandement à l'attaquant brésilien Raykkonen. Le joueur de 17 ans est une cible privilégiée des recruteurs européens. Cependant, l'ASSE n'envisage pas de faire une offre dès cet hiver.

Avec le fonds canadien Kilmer Sports à sa tête, l' AS Saint-Etienne a internationalisé son recrutement. Les Verts ont récemment intégré un Portugais, un Jamaïcain, un Israélien ou encore un Néo-Zélandais à leur effectif. Avec une utilisation accrue de la data, les recruteurs stéphanois scrutent chaque recoin de la planète pour dénicher des pépites. Dans cette optique, le club du Forez est un prétendant sérieux pour le jeune attaquant brésilien Raykkonen (17 ans). Le joueur appartenant à Goias (D2 brésilienne) est aussi dans le viseur de Porto et de Newcastle.

Saint-Etienne attendra pour Raykkonen

Avec une concurrence aussi fournie et solide, on peut penser que l'ASSE va faire une offre dès le début du mois de janvier pour s'offrir le Brésilien. Mais, selon le site Peuple Vert, c'est tout le contraire qui va se passer. Raykkonen est surveillé par Saint-Etienne sans plus. Aucune négociation n'est prévue avec son club brésilien et aucune offre n'est en préparation. Janvier 2026 est trop tôt pour envisager une arrivée de ce jeune talent en Europe surtout dans un championnat aussi difficile que la Ligue 2.

Raykkonen est encore en « développement » dans son pays natal. Prêté à l'Internacional Porto Alegre en 2025, il n'a jamais été titularisé en championnat. Un manque de temps de jeu qui oblige les recruteurs stéphanois à attendre plusieurs mois avant d'attaquer dans ce dossier. De plus, l'Internacional a un accord avec Goias pour acquérir définitivement l'avant-centre dans les prochaines semaines.

Reste à espérer qu'aucun gros club européen ne lâche une belle somme pour l'attaquant avant la première offensive des Verts. S'il explosait vite en Europe comme certains de ses compatriotes avant lui, l'AS Saint-Etienne s'en voudra énormément.