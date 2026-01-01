ASSE : Enorme coup de frein dans cette piste prioritaire

54598246123_4052567b2f_o
L'AS Saint-Etienne s'intéresse grandement à l'attaquant brésilien Raykkonen. Le joueur de 17 ans est une cible privilégiée des recruteurs européens. Cependant, l'ASSE n'envisage pas de faire une offre dès cet hiver.
Avec le fonds canadien Kilmer Sports à sa tête, l'AS Saint-Etienne a internationalisé son recrutement. Les Verts ont récemment intégré un Portugais, un Jamaïcain, un Israélien ou encore un Néo-Zélandais à leur effectif. Avec une utilisation accrue de la data, les recruteurs stéphanois scrutent chaque recoin de la planète pour dénicher des pépites. Dans cette optique, le club du Forez est un prétendant sérieux pour le jeune attaquant brésilien Raykkonen (17 ans). Le joueur appartenant à Goias (D2 brésilienne) est aussi dans le viseur de Porto et de Newcastle.

Avec une concurrence aussi fournie et solide, on peut penser que l'ASSE va faire une offre dès le début du mois de janvier pour s'offrir le Brésilien. Mais, selon le site Peuple Vert, c'est tout le contraire qui va se passer. Raykkonen est surveillé par Saint-Etienne sans plus. Aucune négociation n'est prévue avec son club brésilien et aucune offre n'est en préparation. Janvier 2026 est trop tôt pour envisager une arrivée de ce jeune talent en Europe surtout dans un championnat aussi difficile que la Ligue 2.
Raykkonen est encore en « développement » dans son pays natal. Prêté à l'Internacional Porto Alegre en 2025, il n'a jamais été titularisé en championnat. Un manque de temps de jeu qui oblige les recruteurs stéphanois à attendre plusieurs mois avant d'attaquer dans ce dossier. De plus, l'Internacional a un accord avec Goias pour acquérir définitivement l'avant-centre dans les prochaines semaines.

Reste à espérer qu'aucun gros club européen ne lâche une belle somme pour l'attaquant avant la première offensive des Verts. S'il explosait vite en Europe comme certains de ses compatriotes avant lui, l'AS Saint-Etienne s'en voudra énormément.
Derniers commentaires

ASSE : Haise pour remplacer Horneland, il signe tout de suite

C'est dommage je trouvais horneland investi pr le club. Je pense que de la stabilité serait préférable...

OM : Accord de principe entre Abdelli et Marseille

Qu'il aille à Lyon

OM : Accord de principe entre Abdelli et Marseille

Va à Lyon stp

Foot01 vous présente ses meilleurs voeux pour 2026

Delogu qui appelle à voter en fonction de la couleur de peau. Nazi.

Foot01 vous présente ses meilleurs voeux pour 2026

Bonne année à toi quand meme et tout le monde au passage... et surtout une bonne santé meme si j'irais voter LFI vive delogu il me régale ... trop de police et de genmerderie dans les ronds points.. stop la répression

Loading