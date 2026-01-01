OL : Endrick est déjà chaud contre l'ASSE

L'OL a diffusé ce 1er janvier la première vidéo d'Endrick à Lyon. Et l'on apprend que l'avant-centre brésilien a déjà été brieffé sur la relation entre Lyon et Saint-Etienne par un de ses coéquipiers madrilènes.
S'il avait déjà signé son contrat avec l'Olympique Lyonnais, Endrick n'était pas encore un joueur de l'OL jusqu'à ce 1ᵉʳ janvier.
Désormais, l'OL peut donc communiquer en montrant des images de la nouvelle star de la Ligue 1
et c'est déjà le cas avec une vidéo qui va faire le bonheur des supporters lyonnais. C'est surtout une petite séquence qui va les ravir, car on entend parler Endrick de Saint-Etienne, et pour une raison très simple. Ce dernier a été prévenu par Edouard Camavinga qu'il avait interdiction absolue de porter du vert, l'avant-centre brésilien montrant sur son téléphone le message reçu de la part du joueur français du Real Madrid sur ce sujet de l'ASSE
.
« Cavaminga m’a parlé de la couleur du maillot avec Saint-Etienne », explique Endrick, visiblement amusé, avant de présenter son téléphone face à la caméra. Et, effectivement, on peut lire le message adressé par le milieu de terrain français du Real Madrid à celui qui sait désormais qu'en France, la rivalité la plus intense est entre l'OL et l'ASSE. L'ancien joueur du Stade Rennais écrit à Endrick : « Tu ne portes jamais de choses vertes, tu sais ». L'attaquant prêté pour six mois à l'Olympique Lyonnais n'aura jamais l'occasion d'affronter les Verts, puisque ces derniers sont éliminés de la Coupe de France et évoluent en Ligue 1. Mais, il est prévenu, à Lyon, le vert est banni, même pour lui, l'Auriverde.
Endrick ne croisera pas l'ASSE
En attendant, Endrick va dorénavant pouvoir s'entraîner collectivement avec ses coéquipiers lyonnais. Et s'il ne sera pas du match contre l'AS Monaco
, le Brésilien prépare à présent ses grands débuts sous le maillot de l'OL, ce sera le 11 janvier contre Lille en Coupe de France. Un moment attendu par tout le peuple lyonnais.