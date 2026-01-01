endrick
Endrick - Olympique Lyonnais

OL : Endrick est déjà chaud contre l'ASSE

OL01 janv. , 10:00
parClaude Dautel
0
L'OL a diffusé ce 1er janvier la première vidéo d'Endrick à Lyon. Et l'on apprend que l'avant-centre brésilien a déjà été brieffé sur la relation entre Lyon et Saint-Etienne par un de ses coéquipiers madrilènes.
S'il avait déjà signé son contrat avec l'Olympique Lyonnais, Endrick n'était pas encore un joueur de l'OL jusqu'à ce 1ᵉʳ janvier. Désormais, l'OL peut donc communiquer en montrant des images de la nouvelle star de la Ligue 1 et c'est déjà le cas avec une vidéo qui va faire le bonheur des supporters lyonnais. C'est surtout une petite séquence qui va les ravir, car on entend parler Endrick de Saint-Etienne, et pour une raison très simple. Ce dernier a été prévenu par Edouard Camavinga qu'il avait interdiction absolue de porter du vert, l'avant-centre brésilien montrant sur son téléphone le message reçu de la part du joueur français du Real Madrid sur ce sujet de l'ASSE.
« Cavaminga m’a parlé de la couleur du maillot avec Saint-Etienne », explique Endrick, visiblement amusé, avant de présenter son téléphone face à la caméra. Et, effectivement, on peut lire le message adressé par le milieu de terrain français du Real Madrid à celui qui sait désormais qu'en France, la rivalité la plus intense est entre l'OL et l'ASSE. L'ancien joueur du Stade Rennais écrit à Endrick : « Tu ne portes jamais de choses vertes, tu sais ». L'attaquant prêté pour six mois à l'Olympique Lyonnais n'aura jamais l'occasion d'affronter les Verts, puisque ces derniers sont éliminés de la Coupe de France et évoluent en Ligue 1. Mais, il est prévenu, à Lyon, le vert est banni, même pour lui, l'Auriverde. 

Endrick ne croisera pas l'ASSE

En attendant, Endrick va dorénavant pouvoir s'entraîner collectivement avec ses coéquipiers lyonnais. Et s'il ne sera pas du match contre l'AS Monaco, le Brésilien prépare à présent ses grands débuts sous le maillot de l'OL, ce sera le 11 janvier contre Lille en Coupe de France. Un moment attendu par tout le peuple lyonnais.
0
Derniers commentaires

ASSE : Haise pour remplacer Horneland, il signe tout de suite

C'est dommage je trouvais horneland investi pr le club. Je pense que de la stabilité serait préférable...

OM : Accord de principe entre Abdelli et Marseille

Qu'il aille à Lyon

OM : Accord de principe entre Abdelli et Marseille

Va à Lyon stp

Foot01 vous présente ses meilleurs voeux pour 2026

Delogu qui appelle à voter en fonction de la couleur de peau. Nazi.

Foot01 vous présente ses meilleurs voeux pour 2026

Bonne année à toi quand meme et tout le monde au passage... et surtout une bonne santé meme si j'irais voter LFI vive delogu il me régale ... trop de police et de genmerderie dans les ronds points.. stop la répression

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

