OL : Endrick est déjà chaud contre l'ASSE

L'OL a diffusé ce 1er janvier la première vidéo d'Endrick à Lyon. Et l'on apprend que l'avant-centre brésilien a déjà été brieffé sur la relation entre Lyon et Saint-Etienne par un de ses coéquipiers madrilènes.

« Cavaminga m’a parlé de la couleur du maillot avec Saint-Etienne », explique Endrick, visiblement amusé, avant de présenter son téléphone face à la caméra. Et, effectivement, on peut lire le message adressé par le milieu de terrain français du Real Madrid à celui qui sait désormais qu'en France, la rivalité la plus intense est entre l'OL et l'ASSE. L'ancien joueur du Stade Rennais écrit à Endrick : « Tu ne portes jamais de choses vertes, tu sais ». L'attaquant prêté pour six mois à l'Olympique Lyonnais n'aura jamais l'occasion d'affronter les Verts, puisque ces derniers sont éliminés de la Coupe de France et évoluent en Ligue 1. Mais, il est prévenu, à Lyon, le vert est banni, même pour lui, l'Auriverde.

Endrick ne croisera pas l'ASSE