L'ASSE signe un attaquant, c'est un pari XXL

A deux semaines de la reprise du championnat de Ligue 2, l'AS Saint-Étienne est loin d'avoir fini son mercato, que ce soit dans le sens des départs ou dans celui des arrivées. Cependant, les Verts préparent l'avenir et c'est pour cela qu'ils viennent de faire signer Lamine Sonko.

Agé de 22 ans, l'avant-centre sénégalais qui vient de rejoindre l'effectif stéphanois, selon les informations du site Peuple Vert , n'est pas destiné dans un premier temps à concurrencer Lucas Stassin ou Zuriko Davitashvili. Car Lamine Sako arrive de Jura Sud, où la saison passée il a marqué huit buts en National 2. Cependant, la cellule recrutement de l'ASSE pense que le joueur sénégalais a un gros potentiel, et si dans un premier temps il évoluera avec la réserve des Verts, il pourrait très rapidement rejoindre l'effectif de Ian Cathro confirme le site spécialisé. Car Sako a vraiment tapé dans dans l'oeil des recruteurs stéphanois qui pensent que ce dernier pourrait vite prendre du galon.

L'ASSE pourrait vite faire un choix fort

En effet, la saison passée, la B de l'ASSE a joué deux fois contre Jura Sud (1-1 et 0-0), et à cette occasion, Lamine Sonko aurait montré des qualités qui ont attiré l'attention des dirigeants stéphanois. « Le recrutement du Sénégalais ressemble aujourd'hui à un pari sur l'avenir. Mais dans un effectif encore en construction, ce pari pourrait rapidement devenir l'une des belles surprises de la préparation stéphanoise », précisent nos confrères au sujet du nouvel attaquant de l'AS Saint-Étienne. Au moment où l'ASSE est toujours obsédée par un retour en Ligue 1 en fin de saison prochaine, mais que plusieurs joueurs sont encore appelés à partir, notamment dans le secteur offensif, la signature d'un attaquant de 22 ans venu de N2 est un pari qui ne coûte pas char à Kilmer Sports et peut s'avérer payant.