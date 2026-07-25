L'ASSE signe un attaquant, c'est un pari XXL

Il pourrait etre interressant ,1 milieu comme lui ne serait pas de trop, un autre milieu plus physique ,un attaquant d'axe, un defenseur central un lateral de plus dans l'effectif ne seraient pas inutiles
Il pourrait etre interressant ,1 milieu comme lui ne serait pas de trop.un attaquant d'axe, un defenseur central un lateral de plus dans l'effectif ne seraient pas inul
Tant que quelques passants de bon coeur ne vous auront pas balancer quelques pièces, il faudra attendre avant de s'offrir une bière bas de gamme en espérant qu'elle étanche votre soif de football.
Olise va rester au Bayern je pense.Le real depenserait donc 250 millions pour 2 joueurs.C'est tordant
Il negocie la prolongation de son contrat et ces scribouillards noircissent du texte avec de pures conneries
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