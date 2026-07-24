A l’agonie, Bordeaux se fait dépouiller

Exclu de toutes compétitions nationales, et contraint de repartir au mieux en Régional 1, Bordeaux a saisi le CNOSF avec un mince espoir de garder sa place en National 1. Mais en attendant le verdict, les Girondins perdent leurs joueurs les uns après les autres.

La situation semble désespérée pour Bordeaux . Privé de toutes compétitions nationales par la DNCG et par sa commission d’appel, le club aquitain tente une dernière démarche pour sa survie. Les Girondins ont saisi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) avec un mince espoir de conserver leur place en National 1. Pour y parvenir, le repreneur Sparta Capital doit réunir les fonds nécessaires. Mais pour le moment, les dernières informations qui circulent n’incitent pas à l’optimisme.

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Ces nouvelles inquiètent forcément l’entraîneur Rio Mavuba et son groupe. La direction leur demande un peu de patience mais force est de constater que certains Girondins refusent d’attendre un éventuel rebondissement. Bordeaux a en effet annoncé trois départs ce vendredi. Prêté par Dijon cet été, le défenseur central Brayan Djadja a retrouvé le DFCO. On a également appris les départs de Djibril Bangoura et de Matthieu Villette au Vendée FC La Roche, promu en Ligue 3 au terme d’une lutte avec les Marine et Blanc la saison dernière.

L’ailier guinéen était seulement arrivé cet été en provenance de l’US Saint-Malo, tandis que l’avant-centre venait de prolonger son contrat avec le FCGB. Attaché au club, Matthieu Villette a donc annoncé son départ sur Instagram avec émotion. « Triste de partir dans ces conditions », a confié l’ancien Bordelais, qui espère « sincèrement que tout s’arrange » pour les Girondins à qu’il souhaite « le meilleur pour la suite ». L’attaquant est pourtant bien placé pour savoir que d’autres anciens coéquipiers risquent eux aussi d’emprunter la sortie dans les jours à venir.