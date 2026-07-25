TV : Star des commentateurs, il n'a plus de travail

Aux commentaires sur M6 pendant la Coupe du monde 2026, Julien Brun se retrouve sans poste pour la saison prochaine. Le journaliste n’a pas été sollicité par Ligue 1+ et se dit frustré.

Considéré comme l’un des meilleurs commentateurs français, Julien Brun a confirmé sa réputation pendant le Mondial 2026. Le journaliste a accompagné les téléspectateurs de M6 durant certaines rencontres de la compétition. Une belle récompense pour le commentateur privé de micro la saison dernière, mais aussi pour l’exercice à venir. Celui qui couvrait les matchs du championnat français sur Prime Video n’a pas été sollicité par Ligue 1+ et admet sa frustration.

« Une possibilité avec Ligue 1+ ? Non, a répondu Julien Brun à Capté. Ils ont leurs équipes. Sincèrement, je suis déçu de ne pas travailler à la rentrée où que ce soit, évidemment, j'ai envie de commenter. C'est un métier, mais c'est une passion. Enfin, je vais faire d'autres trucs, je le sais. J'ai des projets de production… Je ne vais pas rester les bras croisés non plus. Mais je ne peux pas forcer les gens à m'embaucher. Et en l'occurence, Ligue 1+, ils ont fait un lancement qui a été réussi l'an passé. Leur offre éditoriale est bonne, ils ont des gens qui ont bien bossé. »

Si quelqu'un a envie de m'appeler... - Julien Brun

« Je ne vais pas dire que je n'aurais pas aimé faire partie de l'aventure, mais même si moi ça me frustre, je comprends les décisions managériales et éditoriales. Tu as des gens qui bossent bien, tu n'as pas forcément envie de te dire : "je vais les mettre dans l'insécurité ou je vais…" C'est frustrant mais ça ne me paraît pas anormal en fait. (…) Je ne me prends pas pour une star mais tout le monde sait dans le métier où j'en suis et que je suis dispo. Donc si quelqu'un a envie de m'appeler, il m'appelle », a lancé le commentateur en espérant une opportunité.