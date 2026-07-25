L'OM prend une décision révolutionnaire pour 5,6ME

L'Olympique de Marseille est dans une situation économique difficile, mais relativement maîtrisable. Cependant, pour recruter, le club phocéen doit tailler dans son effectif quitte à prendre des mesures étonnantes. C'est le cas avec Geoffrey Kondogbia.

La Minute OM. En arrivant à l'OM, Grégory Lorenzi ne se doutait probablement pas qu'il devrait faire son premier marché des transferts avec des moyens aussi limités. Le directeur sportif avait connaissance de la situation laissée par Pablo Longoria et Medhi Benatia, et il savait que cela serait compliqué, mais pas au point de n'avoir recruté aucun joueur à un mois de la reprise du championnat de Ligue 1. Et si l'on parle ce week-end du mercato de l'Olympique de Marseille, c'est encore dans le sens des départs. Il s'agit d'un joueur dont le salaire est désormais un gros problème, Geoffrey Kondogbia, qui pourrait quitter le club phocéen, mais dans des conditions inédites pour un tel club et qui sont révélées par le compte spécialisé

Libéré pour faire des économies à l'OM

Deuxième plus gros salaire de l'Olympique de Marseille, avec 450.000 euros par mois, soit autant que ce que touchait Mason Greenwood, et à 50.000 euros du numéro 1, Pierre-Emile Hojbjerg, Geoffrey Kondogbia a encore un an de contrat avec l'OM. Mais selon La Minute OM, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi envisagent tout simplement de libérer le natif de Nemours afin qu'il trouve éventuellement un club et soulage ainsi la masse salariale de Marseille. Car pour l'instant, la réalité est simple et brutale, aucune équipe n'est venue prendre des renseignements pour Kondogbia et espérer le vendre lors de ce marché des transferts paraît désormais illusoire.

Face à cette situation totalement bloquée, les dirigeants marseillais sont donc prêts à libérer le joueur qu'ils avaient acheté pour 8 millions d'euros à l'Atlético de Madrid en 2023. Agé de 33 ans, Geoffrey Kondogbia pourrait toutefois refuser cette solution, car il est évident qu'aucun club ne lui proposera un tel salaire compte tenu de ses récentes performances sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Mais au moins, il sait que l'OM est ouvert aux négociations si une option s'offre à lui.