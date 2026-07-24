ASSE : Gazidis a le maire de Saint-Etienne à ses pieds

Désireux de relancer la vie économique dans le centre-ville de Saint-Etienne, le nouveau maire pousse auprès de la direction des Verts pour qu'une boutique officielle ouvre en plein cœur de la ville.

d'urgence totale » lors de la campagne électorale en marge des dernières élections municipales, le nouveau maire de Ces locaux vides, ça fait beaucoup de mal, donc on recherche quelques locomotives qui permettent de conforter la situation » , a-t-il expliqué au Progrès. Après avoir fait des promesses «» lors de la campagne électorale en marge des dernières élections municipales, le nouveau maire de Saint-Etienne , Régis Juanico, a fait le point sur ce qui avait déjà été lancé depuis sa prise de fonction, et sur ce qu'il reste encore à faire pour améliorer la vie économique du centre-ville. «» , a-t-il expliqué au Progrès.

En dressant le constat qu'il y a trop de locaux inutilisés en plein cœur de Saint-Etienne, l'édile a confirmé sa volonté de faire naître une boutique officielle de l'ASSE dans les rues du centre-ville. Mais une telle organisation ne relève pas de la juridiction de la mairie.

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Car oui, une boutique officielle d'un club appartient au club, et non à la ville. Si le maire stéphanois veut voir une telle bâtisse sortir de terre dans les rues du centre-ville, il doit surtout attendre la bonne volonté des dirigeants de l'ASSE. Et compte tenu des récents chiffres qui sont sortis sur l'attractivité du club, on peut comprendre pourquoi il souhaite tant avoir une boutique dans le coeur de la ville.

Le Maire justifie sa demande en utilisant une étude de la Ligue Nationale de football selon laquelle l'ASSE compterait 2,5 millions de supporters en France, dont 70% hors de la région Auvergne-Rhône-Alpes, alors que les fans parcourraient en moyenne 135 km pour assister à un match des Verts. En d'autres termes, Régis Juanico compte profiter de l'attractivité colossale des rencontres de l'ASSE au Chaudron pour inciter les supporters à flâner dans le centre-ville, notamment grâce à la présence d'une nouvelle boutique officielle.