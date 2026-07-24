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ASSE : Gazidis a le maire de Saint-Etienne à ses pieds

ASSE24 juil. , 22:00
parQuentin Mallet
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Désireux de relancer la vie économique dans le centre-ville de Saint-Etienne, le nouveau maire pousse auprès de la direction des Verts pour qu'une boutique officielle ouvre en plein cœur de la ville.
Après avoir fait des promesses « d'urgence totale » lors de la campagne électorale en marge des dernières élections municipales, le nouveau maire de Saint-Etienne, Régis Juanico, a fait le point sur ce qui avait déjà été lancé depuis sa prise de fonction, et sur ce qu'il reste encore à faire pour améliorer la vie économique du centre-ville. « Ces locaux vides, ça fait beaucoup de mal, donc on recherche quelques locomotives qui permettent de conforter la situation » , a-t-il expliqué au Progrès.
En dressant le constat qu'il y a trop de locaux inutilisés en plein cœur de Saint-Etienne, l'édile a confirmé sa volonté de faire naître une boutique officielle de l'ASSE dans les rues du centre-ville. Mais une telle organisation ne relève pas de la juridiction de la mairie.

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Car oui, une boutique officielle d'un club appartient au club, et non à la ville. Si le maire stéphanois veut voir une telle bâtisse sortir de terre dans les rues du centre-ville, il doit surtout attendre la bonne volonté des dirigeants de l'ASSE. Et compte tenu des récents chiffres qui sont sortis sur l'attractivité du club, on peut comprendre pourquoi il souhaite tant avoir une boutique dans le coeur de la ville.
Le Maire justifie sa demande en utilisant une étude de la Ligue Nationale de football selon laquelle l'ASSE compterait 2,5 millions de supporters en France, dont 70% hors de la région Auvergne-Rhône-Alpes, alors que les fans parcourraient en moyenne 135 km pour assister à un match des Verts. En d'autres termes, Régis Juanico compte profiter de l'attractivité colossale des rencontres de l'ASSE au Chaudron pour inciter les supporters à flâner dans le centre-ville, notamment grâce à la présence d'une nouvelle boutique officielle.
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C'est Fonseca qui est nul dans tout ce qu'il décide ou fait et après quand ça fonctionne pas il chiale et dit que c'est la faute de si ou ça ou encore que "é dificil" bla bla bla...Purée devoir se taper une saison de plus avec ce farfelu sans froc quel supplice.

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4 recrues et une vente... départ de endrick, yaremchuk, ghezal. Un mercato quoi, reflechi en amont car tour préliminaire de champion league en Aout. On est loin, tres loin des standards du cocainoman qui vous servait de président. Ferme ta chatte sam, tu fais pitié mon gars

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Ben cherche copain je dis pas ça pour rien

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Il ne sera pas dépaysé à Marseille. Gouiri le prendra sous son aile.

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Si les infos sont vraies, le mec aurait le choix entre l’inter, la Roma…et…l’om…😂😂😂

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