ASSE : Gazidis a le maire de Saint-Etienne à ses pieds

C'est Fonseca qui est nul dans tout ce qu'il décide ou fait et après quand ça fonctionne pas il chiale et dit que c'est la faute de si ou ça ou encore que "é dificil" bla bla bla...Purée devoir se taper une saison de plus avec ce farfelu sans froc quel supplice.
4 recrues et une vente... départ de endrick, yaremchuk, ghezal. Un mercato quoi, reflechi en amont car tour préliminaire de champion league en Aout. On est loin, tres loin des standards du cocainoman qui vous servait de président. Ferme ta chatte sam, tu fais pitié mon gars
Ben cherche copain je dis pas ça pour rien
Il ne sera pas dépaysé à Marseille. Gouiri le prendra sous son aile.
Si les infos sont vraies, le mec aurait le choix entre l’inter, la Roma…et…l’om…😂😂😂
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