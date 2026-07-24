L'ASSE brade un taulier à Chypre

Mis dans le loft ces derniers jours, Mickaël Nadé est poussé au départ et il va trouver un nouveau club à Limassol, 12 ans après son arrivée dans le Forez.

Très ambitieuse cette saison, l’AS Saint-Etienne va aussi devoir faire un peu de place dans son effectif. Un départ assez mythique est en train de voir le jour puisqu’il s’agit d’un élément arrivé il y a 12 ans de cela chez les Verts, alors qu’il était encore loin d’avoir la majorité. Mickaël Nadé, qui a quasiment tout connu avec l’ASSE, se prépare à faire ses valises. A 27 ans, le défenseur central, qui sort d’une saison pleine où il a enchainé les titularisations, est tout proche de rejoindre le championnat de Chypre. Un dépaysement total pour le natif de Sarcelles, qui avait pourtant encore deux ans de contrat.

Mais selon les informations de Foot Mercato , l’heure du départ a sonné et un accord est tout proche avec l’Aris Limassol, sans que le montant du futur transfert ne soit révélé. A noter que contrairement à son rival l'Apollon, l'Aris ne disputera pas de Coupe d'Europe cette saison. Cela aura été très vite pour le taulier de l’ASSE, poussé dehors la semaine dernière et placé dans le loft. Son futur départ est visiblement le voeu de nouveau staff technique, qui a envie de changer beaucoup de choses après une saison décevante où les Verts n’ont pas réussi à monter en Ligue 1.

Le club du Forez s’est déjà séparé de trois défenseurs centraux cet été, avec le retour de Soumahoro à Hambourg après son prêt, le départ d’Axel Dodote pour Pau en prêt, et la vente d’Owusu en Autriche, où il était prêté la saison passée. Dans le même temps, la nouvelle direction mise sur la solidité de Sohaib Nasr en provenance de Guingamp, pour se rapprocher de l’objectif de remonter en Ligue 1.