L'ASSE brade un taulier à Chypre

Tout dépend où on veut placer le curseur en fait. Finir champion? L'an dernier paris a mis 6 mois pour se remettre de son mondial des clubs. Une fois les jambes revenues, on a vu ce qu'il s'est passé à la fin... Il faut finir régulièrement sur le podium pour upgrader le niveau de l'équipe, ça on le sait... Mais il faut aussi faire de la place aux jeunes et il nous fallait un bon entraîneur, pédagogue et formateur. Genesio coche ces cases. Mais une chose est certaine: les transferts à 25M c'est terminé pour cette année au moins. Lyon y est arrivé. Donc c'est faisable.
En ce dont 2 joueurs de son banc, le PSG encaissé plus que ce qu'en laisserait l'OM en vendant tout l'effectif 😂🤣😂
Le PSG est double champion d'Europe, ça côté plus haut et c'est normal. Le PSG attire les joueurs et bonifie ceux qu'il vend avec son nouveau statut et celui de ses joueurs.
Mon dieu... Il ne pouvait y avoir que desurnom et lui pr pas voir le filet de pêche 🤦 Aucune composition d'équipe ne se ressemble d'un match à l'autre, si Fonseca cherche à créer des automatismes je vois pas comment il s'y prend, ça risque d'être dur en effet
Quand on voit comment ça a commencé Chevalier et Zabarnyi peuvent garder espoir
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