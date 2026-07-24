Olise au Real, le Bayern se venge sur PSG

Olise au Real, le Bayern se venge sur PSG

PSG24 juil. , 22:30
parEric Bethsy
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Confronté aux velléités de départ de Michael Olise, le Bayern Munich assure ses arrières. En cas de départ de leur ailier, les Bavarois pensent à revenir à la charge pour le Parisien Bradley Barcola.
La Coupe du monde terminée, Bradley Barcola peut maintenant clarifier son avenir. L’ailier du Paris Saint-Germain avait mis entre parenthèses les discussions pour une prolongation le temps de disputer le tournoi avec les Bleus. On saura bientôt si les négociations avancent dans le bon sens, ou si l’international français se dirige plutôt vers un départ.

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Principal admirateur de l’ancien Lyonnais, Liverpool attend impatiemment de connaître la réponse. Et les Reds ne sont pas les seuls puisque les Gunners d’Arsenal suivent également la situation de Bradley Barcola, tandis que le Bayern Munich pourrait revenir à la charge. C’est effectivement l’hypothèse envisagée par le journaliste Christian Falk en cas de départ de Michael Olise, tenté par un transfert au Real Madrid.
« C’est vrai : Bradley Barcola fait partie des noms sur la short-list du Bayern Munich s’ils devaient remplacer Michael Olise, a indiqué notre confrère de Bild, assez pessimiste pour les Bavarois. Il figure sur la liste, mais pour le moment, il n’y a aucune chance que le club puisse le recruter. C’est parce que le PSG souhaite lui offrir un nouveau contrat, et des montants avoisinant les 150 millions d’euros ont été évoqués si le champion de France décidait de le vendre. » Dans l’idéal, et compte tenu du prix annoncé, le Bayern Munich préfère conserver Michael Olise.
Mais ses envies d’ailleurs obligent les Allemands à analyser la situation du Parisien engagé jusqu’en 2028. « Quand on regarde le contrat de Bradley Barcola, on constate qu’il lui reste un an de contrat de moins que son coéquipier en sélection. Donc, s’il n’est pas vendu cet été à Liverpool, qui est clairement intéressé, ou à un autre club capable de payer le prix demandé, et qu’il reste sur le marché - en supposant que le Bayern soit contraint de vendre Michael Olise - avec seulement un an de contrat restant l’été prochain, alors le PSG devra prendre une décision », a déduit le journaliste, lui aussi dans l’attente de nouvelles en provenance de Paris et du clan Bradley Barcola.
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