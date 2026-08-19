L’ASSE rêve d’un prometteur attaquant espagnol

Très actif avec déjà sept recrues au compteur, l’ASSE pourrait encore se renforcer dans la dernière ligne droite du mercato. Ian Cathro souhaite notamment compléter son attaque et rêve de Pablo Garcia.

Solide leader de la Ligue 2 avec deux victoires en deux matchs en ce début de saison, l’AS Saint-Etienne ne pouvait pas rêver mieux que ce départ en fanfare. Le club stéphanois entend bien écraser le championnat cette saison afin de remonter en Ligue 1 en mai prochain. Pour cela, Ian Cathro souhaite pouvoir compter sur un effectif suffisamment riche, notamment dans le secteur offensif où des incertitudes demeurent à l’instar de Stassin et de Davitashvili, qui peuvent être amenés à quitter le club d’ici le 1er septembre.

Selon les informations d’El Desmarque, un joueur de Liga espagnole a tapé dans l’oeil de l’ASSE pour venir compenser un potentiel départ en attaque : Pablo Garcia. Capable de jouer ailier droit ou avant-centre, l’international espoirs espagnol de 20 ans a disputé 15 matchs de Liga la saison dernière. Sous contrat avec le Betis Séville jusqu’en 2029, il suscite un vif intérêt à travers l’Europe. Et pour preuve, au-delà de Saint-Etienne, des clubs tels que Malaga, Cadix, Getafe et l’Ajax Amsterdam ont manifesté leur intérêt.

Les Anglais d’Hull City sont également présents sur le dossier et pourraient même prochainement formuler une offre de 5 millions d’euros pour 50% des droits économiques de Pablo Garcia. L’AS Saint-Etienne va donc devoir faire vite pour rafler la mise. Le profil du joueur formé au Betis a en tout cas tout de la très bonne idée sur le papier. Reste à voir si les Verts, qui attendent peut-être un potentiel départ en attaque avant de passer à l’action, laisseront filer l’opportunité de recruter Pablo Garcia dans cette dernière ligne droite du mercato estival.