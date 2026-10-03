L'Angleterre humilie la Croatie et met l'Espagne sous pression

En déplacement ce samedi au Stadion HNK de Rijeka, l'équipe d'Angleterre n'a pas fait dans la dentelle. Harry Kane et ses coéquipiers se sont imposés 7 à 0 et reviennent à hauteur de l'Espagne dans le groupe 3 de Ligue des Nations.

C'est une terrible et historique défaite que la Croatie a subie à domicile ce samedi pour le compte de la Ligue des Nations. Modric et ses partenaires n'ont pas existé face à une formation anglaise qui s'est procurée une multitude d'occasions. Kane (8e et 53e), Bellingham (21e), Gordon (39e), Saka (45e et 68e) et Rogers (87e) ont marqué les buts du triomphe anglais en Croatie. L'Angleterre revient à hauteur de l'Espagne en tête de la poule 3, mais les champions du monde jouent dans la soirée contre la République Tchèque.