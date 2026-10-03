Mika Godts en mode PSG, la Belgique n’a pas aimé

Félicité pour ses deux premiers matchs du rassemblement, le Belge Mika Godts a moins convaincu face à la Turquie (3-0) vendredi. L’ailier du Paris Saint-Germain a donc subi un rappel à l’ordre dans les colonnes de la presse locale.

Dans le groupe de l’équipe de France en Ligue des Nations, la Belgique peut de nouveau croire à la première place. Pendant que les Bleus étaient accrochés par l’Italie (1-1) vendredi, les Diables Rouges corrigeaient la Turquie (3-0) et revenaient à une petite longueur des Français toujours leaders. Lundi soir au Stade de France, les hommes de Zinédine Zidane devront donc se méfier de ces Belges. D’autant que l’on ignore à quel niveau évolueront certaines individualités comme Mika Godts.

moins bonne sous l'ère Van Bommel », le nouveau sélectionneur de la Belgique. Décevant pour ses débuts avec le Paris Saint-Germain , l’ailier gauche a subitement retrouvé des couleurs en début de rassemblement. Ses performances contre l’Italie et l’équipe de France ont justifié son transfert à 45 millions d’euros. Sauf que l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam est étrangement retombé dans ses travers vendredi. Face à la Turquie, et malgré le large succès des siens, Mika Godts s’est montré moins convaincant. Sa générosité et sa persévérance ont suffi pour récolter un 6/10 chez Sudinfo, Le Soir et la RTBF. Mais ce dernier média considère sa performance comme la «», le nouveau sélectionneur de la Belgique.

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Il est effectivement reproché au Parisien son obstination à vouloir faire la différence alors qu’il n’était pas dans un bon jour. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle L’Avenir lui a infligé un 4/10. La note vient sanctionner ses échecs répétés dans ses tentatives en solitaire. S’il est aligné lundi, Mika Godts sera donc attendu au tournant au Stade de France, sachant que les Belges seront privés de Kevin De Bruyne et de Youri Tielemans suspendus.