L’OM va miser 14 ME sur le remplaçant d’Hojbjerg

Privé de recrue cet été, l’Olympique de Marseille pourrait enfin passer à l’action en janvier. Le club phocéen a réactivé la piste menant à l’Argentin Santiago Hezze, sans doute considéré comme un potentiel successeur de Pierre-Emile Hojbjerg, de nouveau annoncé sur le départ en Italie.

Trois mois avant l’ouverture du mercato hivernal, il est difficile de prédire si l’Olympique de Marseille sera en mesure de recruter. La situation sportive des Marseillais à mi-saison influencera probablement l’humeur de l’actionnaire Frank McCourt, tout comme la capacité de Grégory Lorenzi à conclure d’autres départs. L’opération dégraissage pourrait bien se poursuivre étant donné que le directeur sportif n’a pas atteint l’objectif fixé cet été. Le successeur de Medhi Benatia avait notamment pour mission d’éjecter Pierre-Emile Hojbjerg (31 ans), lequel avait annulé son transfert à Newcastle à la dernière minute.

Ce sera peut-être pour cet hiver dans la mesure où le milieu de terrain conserve une belle cote de popularité en Italie. En concurrence avec le Milan AC et la Fiorentina, la Juventus Turin a de réelles chances d’obtenir la signature du Marseillais. Son départ allègerait considérablement la masse salariale et pourrait enfin permettre à l’Olympique de Marseille de se renforcer. En tout cas, la direction sportive semble anticiper ce scénario favorable. Comme cet été, TransferFeed nous apprend que l’actuel 17e de Ligue 1 s’intéresse bien à Santiago Hezze (24 ans).

La source précise que d’autres écuries françaises suivent le milieu défensif de l’Olympiakos. Mais les Marseillais ont peut-être une longueur d’avance puisqu’ils étudiaient déjà le dossier durant l’été. A ce moment, des formations comme Villarreal et la Juventus Turin étaient également sur le coup. L’Argentin sous contrat jusqu’en 2028 était alors annoncé disponible pour un transfert à 14 millions d’euros. Le montant n’est pas négligeable mais n’a pourtant pas l’air de refroidir l’Olympique de Marseille.