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Wilfried Nancy à l'ASSE, réponse imminente

ASSE06 juin , 21:00
parCorentin Facy
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La décision a été prise, Philippe Montanier ne poursuivra pas sa mission à la tête de l’AS Saint-Etienne la saison prochaine. Le club forézien veut à présent trouver son remplaçant au plus vite.
L’AS Saint-Etienne n’a plus d’entraîneur. Battu par Nice en barrage Ligue 1-Ligue 2, le club forézien ne poursuivra plus l’aventure avec Philippe Montanier. Les deux parties ont trouvé un accord pour se séparer après six mois de collaboration. L’ancien coach de Toulouse ou encore de la Real Sociedad a des courtisans en Ligue 1 et en Ligue 2. Du côté de l’ASSE, l’objectif est de trouver au plus vite l’entraîneur qui va incarner le projet des Verts avec la mission de monter à l’issue de la saison prochaine.
Le Progrès fait le point sur la situation et révèle un élément crucial pour la direction stéphanoise : acter son choix le plus vite possible. Le club forézien ne s’imagine pas rester dans cette période d’incertitude trop longtemps. L’objectif est par conséquent de nommer le successeur de Philippe Montanier au plus tard en fin de semaine prochaine. Plusieurs noms sont évoqués dans la presse, mais celui qui revient avec le plus d’insistance selon le quotidien régional est celui de Wilfried Nancy.

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Déjà cité à l’ASSE par le passé, l’ex-entraîneur du Celtic Glasgow n’était pas libre en décembre dernier, au moment du limogeage d’Eirik Horneland. Cette fois, il l’est et cela pourrait encourager la direction stéphanoise à en faire son choix numéro un. Le Progrès, qui cite des échos de L’Equipe, rappelle que l’AS Saint-Etienne souhaite porter son choix sur un entraîneur étranger, plus compatible avec la philosophie de Kilmer Sport.
Wilfried Nancy coche toutes les cases aux yeux de la direction. Reste maintenant à savoir s’il sera l’heureux élu. On ignore encore son identité, mais un entraîneur dont le nom n’a pas filtré serait en négociations très avancées avec les Verts et pourrait débarquer d’ici quelques jours. Quoi qu’il en soit, le board stéphanois veut aller vite et se fixe un objectif clair, avoir trouvé le successeur de Philippe Montanier au plus tard le week-end prochain.
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