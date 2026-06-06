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Nouveau salaire et prolongation, Lepaul reste à Rennes

Rennes06 juin , 16:00
parCorentin Facy
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Le Stade Rennais a lancé son mercato de la meilleure des façons avec la signature d’Adrien Thomasson. Nouvelle preuve de l’ambition du club breton, Esteban Lepaul va prolonger jusqu’en 2030.
Meilleur buteur de la saison 2025-2026 en Ligue 1, Esteban Lepaul est logiquement très convoité. Le Stade Rennais craignait de perdre son avant-centre un an seulement après son recrutement à Angers pour une quinzaine de millions d’euros. A moins d’une très grosse surprise, ce ne sera pas le cas. Et pour cause, Le Parisien nous apprend ce samedi qu’Esteban Lepaul a trouvé un accord avec le Stade Rennais pour une prolongation d’une saison, soit jusqu’en juin 2030.
Un accord qui va permettre au club breton d’être plus serein dans l’optique du mercato à venir en verrouillant son meilleur joueur, fermant ainsi la porte aux clubs européens qui avaient l’idée de le recruter. Avec cette prolongation, Esteban Lepaul va voir son salaire augmenter, une récompense logique après une saison exceptionnelle ponctuée par le titre de meilleur buteur de la saison.

Lepaul prolonge à Rennes

De quoi permettre à Franck Haise de préparer sereinement la saison prochaine avec un effectif qui ne devrait pas trop bouger. Il pourra en tout cas compter sur les buts d’Esteban Lepaul la saison prochaine, une vraie bonne nouvelle pour le club breton, dont le début de mercato estival frôle la perfection après la signature d’Adrien Thomasson, meilleur passeur de Ligue 1 la saison dernière, en tant que joueur libre.
E. Lepaul

E. Lepaul

FranceFrance Âge 26 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs34
Buts21
Passes décisives5
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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