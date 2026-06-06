Nouveau salaire et prolongation, Lepaul reste à Rennes

Le Stade Rennais a lancé son mercato de la meilleure des façons avec la signature d’Adrien Thomasson. Nouvelle preuve de l’ambition du club breton, Esteban Lepaul va prolonger jusqu’en 2030.

Meilleur buteur de la saison 2025-2026 en Ligue 1 , Esteban Lepaul est logiquement très convoité. Le Stade Rennais craignait de perdre son avant-centre un an seulement après son recrutement à Angers pour une quinzaine de millions d’euros. A moins d’une très grosse surprise, ce ne sera pas le cas. Et pour cause, Le Parisien nous apprend ce samedi qu’Esteban Lepaul a trouvé un accord avec le Stade Rennais pour une prolongation d’une saison, soit jusqu’en juin 2030.

Un accord qui va permettre au club breton d’être plus serein dans l’optique du mercato à venir en verrouillant son meilleur joueur, fermant ainsi la porte aux clubs européens qui avaient l’idée de le recruter. Avec cette prolongation, Esteban Lepaul va voir son salaire augmenter, une récompense logique après une saison exceptionnelle ponctuée par le titre de meilleur buteur de la saison.

Lepaul prolonge à Rennes

De quoi permettre à Franck Haise de préparer sereinement la saison prochaine avec un effectif qui ne devrait pas trop bouger. Il pourra en tout cas compter sur les buts d’Esteban Lepaul la saison prochaine, une vraie bonne nouvelle pour le club breton, dont le début de mercato estival frôle la perfection après la signature d’Adrien Thomasson, meilleur passeur de Ligue 1 la saison dernière, en tant que joueur libre.