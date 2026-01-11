L’ASSE refuse une vente à 8 ME

L'ASSE se fait attaquer pour l'un de ses hommes forts, en la personne de Davitashvili. La pression monte alors que la première offre est tombée.

Actuellement blessé, Zuriko Davitashvili va mettre son mois de janvier sur pause puisqu’il devrait manquer les deux prochains matchs de Ligue 2 . Un petit contre temps pour l’ailier géorgien, mais pas pour ses prétendants. L’ASSE va avoir beaucoup de mal à retenir le joueur recruté en provenance des Girondins de Bordeaux pour 6 millions d’euros en 2024, devant le nombre et l’insistance des clubs européens qui désirent s’offrir ses services.

Le Benfica passe à l'action

Les Verts s’attendaient à se faire attaquer, et ils ne sont pas déçus. Selon Ekrem Konur, le Benfica Lisbonne a tiré le premier avec une offre à 8 millions d’euros pour Zuriko Davitashvili. Une proposition qui a été immédiatement refusée par la direction stéphanoise. La vente du Géorgien n’est pas totalement écartée, mais ce ne pourra se faire qu’à un montant autour de 10 millions d’euros.

Il y a de grandes chances que cette somme finisse par être atteinte car le journaliste turc confirme que Besiktas a aussi fait part de son intérêt pour l’ancien bordelais. Même en France, le Géorgien a ses courtisans, puisque Lille et l’AS Monaco se sont renseignés à son sujet.

Un sacré embouteillage pour l’ailier de 24 ans, qui possède un bail jusqu’en 2028 dans le Forez. Il n’y a donc pas d’urgence mais, à l’instar de Lucas Stassin, Davitashvili ne refusera pas l’idée d’un départ pour un club plus huppé si l’offre est sur la table.