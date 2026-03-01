ICONSPORT_352509_0223
Emerson Palmieri

Marseille surpasse Lyon, un ancien de l'OL balance

OM01 mars , 15:00
parMehdi Lunay
5
Le choc entre Marseille et Lyon dimanche soir sera spécial pour Emerson Palmieri. Le latéral italien de l'OM a joué pour l'OL il y a 4 ans. S'il respecte les Gones, il vibre bien plus pour l'atmosphère de la cité phocéenne.
Si PSG-OM est érigé en affiche numéro 1 du football français, l'Olympico entre les Marseillais et les Lyonnais est tout aussi tendu voire plus ces dernières années. A l'instar de Mathieu Valbuena en 2015, les joueurs passés d'un camp à un autre peuvent subir un accueil musclé de leurs anciens supporters. Aucun risque pour Emerson Palmieri dimanche. Ancien latéral de l'OL lors de la saison 2021-2022, le joueur italien de l'Olympique de Marseille évoluera devant son nouveau public du Vélodrome.

Lyon la calme, Marseille la vivante

Le joueur de 31 ans sera plongé dans une ambiance bouillante, entre haine du rival et passion pour le blason. De quoi intimider plus d'un joueur, même expérimenté. Ce ne sera pas le cas pour Emerson qui raffole de l'atmosphère marseillaise. Interrogé par Ligue1+ en marge d'OM-OL, le latéral d'origine brésilienne a loué l'attachement XXL du peuple phocéen au football. Un amour du ballon rond bien plus visible sur la Canebière qu'à Lyon où il juge l'ambiance plus feutrée.
« A Lyon, j’avais une vie plus normale. Evidemment, il y avait la pression de jouer dans un club comme l’OL mais c’était plus serein si on peut dire. Ici, on sent qu’il y a quelque chose de plus, un petit truc. On voit vraiment que la ville respire pour le club et c’est quelque chose qui me fascine beaucoup », a t-il lâché en portugais au consultant de Ligue1+ Felipe Saad. Une ambiance très chaude qui pourrait cependant se retourner contre les joueurs de l'OM en cas de contre-performance contre le rival lyonnais dimanche soir.
E. Palmieri dos Santos

E. Palmieri dos Santos

BrazilBrésil Âge 31 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge1

Ligue 1

2025/2026
Matchs18
Buts0
Passes décisives3
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
5
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
4024117638353
6
LOSC Lille
3723114836315
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312487933285
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading