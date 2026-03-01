Marseille surpasse Lyon, un ancien de l'OL balance

Le choc entre Marseille et Lyon dimanche soir sera spécial pour Emerson Palmieri. Le latéral italien de l'OM a joué pour l'OL il y a 4 ans. S'il respecte les Gones, il vibre bien plus pour l'atmosphère de la cité phocéenne.

Si PSG- OM est érigé en affiche numéro 1 du football français, l'Olympico entre les Marseillais et les Lyonnais est tout aussi tendu voire plus ces dernières années. A l'instar de Mathieu Valbuena en 2015, les joueurs passés d'un camp à un autre peuvent subir un accueil musclé de leurs anciens supporters. Aucun risque pour Emerson Palmieri dimanche. Ancien latéral de l' OL lors de la saison 2021-2022, le joueur italien de l'Olympique de Marseille évoluera devant son nouveau public du Vélodrome.

Lyon la calme, Marseille la vivante

Le joueur de 31 ans sera plongé dans une ambiance bouillante, entre haine du rival et passion pour le blason. De quoi intimider plus d'un joueur, même expérimenté. Ce ne sera pas le cas pour Emerson qui raffole de l'atmosphère marseillaise. Interrogé par Ligue1+ en marge d'OM-OL, le latéral d'origine brésilienne a loué l'attachement XXL du peuple phocéen au football. Un amour du ballon rond bien plus visible sur la Canebière qu'à Lyon où il juge l'ambiance plus feutrée.

« A Lyon, j’avais une vie plus normale. Evidemment, il y avait la pression de jouer dans un club comme l’OL mais c’était plus serein si on peut dire. Ici, on sent qu’il y a quelque chose de plus, un petit truc. On voit vraiment que la ville respire pour le club et c’est quelque chose qui me fascine beaucoup », a t-il lâché en portugais au consultant de Ligue1+ Felipe Saad. Une ambiance très chaude qui pourrait cependant se retourner contre les joueurs de l'OM en cas de contre-performance contre le rival lyonnais dimanche soir.