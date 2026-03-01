L'OM le vire brutalement, Liverpool débarque avec 60 ME

Ejecté par l’OM après seulement six mois au club, Luis Suarez cartonne au Sporting Portugal. Une réussite qui a attiré l’attention de Liverpool, très intéressé par le buteur colombien estimé à 60 millions d’euros.

En juillet 2022, l’Olympique de Marseille surprenait tout le monde avec un communiqué au beau milieu de la nuit pour annoncer la signature de Luis Suarez en provenance de Grenade pour 10 millions d’euros. Personne ne l’avait vu venir et Pablo Longoria était convaincu d’avoir réalisé un joli coup sur le marché des attaquants. Six mois plus tard, l’OM se séparait (déjà) de l’attaquant colombien, parti se refaire une beauté à Almeria en Espagne avant d’atterrir au Sporting Portugal l’été dernier.

Dans le championnat portugais comme en Ligue des Champions, Luis Suarez cartonne et réalise une saison de dingue avec 29 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Sa valeur marchande a explosé, atteignant 60 millions d’euros, et le club portugais qui a payé 22 millions d’euros pour l’acheter il y a huit mois est déjà certain de réaliser une plus-value exceptionnelle. Une tendance confirmée par le site 365 Scores, qui relaie une information selon laquelle Liverpool est très intéressé par Luis Suarez dans l’optique du prochain mercato. Hugo Ekitike a réussi son adaptation chez les Reds, au contraire d’Alexander Isak.

Liverpool est chaud sur Luis Suarez

Mécontent du rendement de l’international suédois, qui s’est en plus gravement blessé, Liverpool verrait d’un bon oeil la signature d’un nouveau buteur l’été prochain et a donc identifié Luis Suarez comme une recrue potentielle. Le joueur est « très apprécié » à Anfield Road et il n’est donc pas exclu que le champion d’Angleterre en titre s’aligne sur les exigences du Sporting, à savoir 60 millions d’euros pour un transfert de Luis Suarez. Un transfert qui laisserait d’énormes regrets à l’Olympique de Marseille, qui s’est -comme souvent- certainement précipité en se séparant trop vite d’un joueur dont l’adaptation était difficile.