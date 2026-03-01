Luis Suarez ICONSPORT_356172_0023

L'OM le vire brutalement, Liverpool débarque avec 60 ME

Mercato01 mars , 14:40
parCorentin Facy
1
Ejecté par l’OM après seulement six mois au club, Luis Suarez cartonne au Sporting Portugal. Une réussite qui a attiré l’attention de Liverpool, très intéressé par le buteur colombien estimé à 60 millions d’euros.
En juillet 2022, l’Olympique de Marseille surprenait tout le monde avec un communiqué au beau milieu de la nuit pour annoncer la signature de Luis Suarez en provenance de Grenade pour 10 millions d’euros. Personne ne l’avait vu venir et Pablo Longoria était convaincu d’avoir réalisé un joli coup sur le marché des attaquants. Six mois plus tard, l’OM se séparait (déjà) de l’attaquant colombien, parti se refaire une beauté à Almeria en Espagne avant d’atterrir au Sporting Portugal l’été dernier.
Dans le championnat portugais comme en Ligue des Champions, Luis Suarez cartonne et réalise une saison de dingue avec 29 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Sa valeur marchande a explosé, atteignant 60 millions d’euros, et le club portugais qui a payé 22 millions d’euros pour l’acheter il y a huit mois est déjà certain de réaliser une plus-value exceptionnelle. Une tendance confirmée par le site 365 Scores, qui relaie une information selon laquelle Liverpool est très intéressé par Luis Suarez dans l’optique du prochain mercato. Hugo Ekitike a réussi son adaptation chez les Reds, au contraire d’Alexander Isak.

Liverpool est chaud sur Luis Suarez

Mécontent du rendement de l’international suédois, qui s’est en plus gravement blessé, Liverpool verrait d’un bon oeil la signature d’un nouveau buteur l’été prochain et a donc identifié Luis Suarez comme une recrue potentielle. Le joueur est « très apprécié » à Anfield Road et il n’est donc pas exclu que le champion d’Angleterre en titre s’aligne sur les exigences du Sporting, à savoir 60 millions d’euros pour un transfert de Luis Suarez. Un transfert qui laisserait d’énormes regrets à l’Olympique de Marseille, qui s’est -comme souvent- certainement précipité en se séparant trop vite d’un joueur dont l’adaptation était difficile.
1
Derniers commentaires

Greenwood sacrifié, l'OM n'a plus le choix

Je suis pas au SMIC merci de t'en soucier 🫶 Équipe competitive? Les marseillais sont les seuls à la voir comme ca Mais revenons a Mac Court et ce que tu as écrit mais tu es trop limité pr comprendre que je répondais à ce que tu as écrit, alors je vais faire un effort pr utiliser des mots plus simple... Pas LDC mais Mac Court veut LDC pr pas perdre bcp argent Lui perdre bcp argent depuis 10ans Si pas LDC, lui dire, vendez joueurs pr avoir argent, moi assez donner argent Et c'est la qu'on vend greenwood pr 30m, voir 25 selon sa fin de saison

Greenwood sacrifié, l'OM n'a plus le choix

lol. tu devrais faire un one man show. t es drole

Greenwood sacrifié, l'OM n'a plus le choix

Les seuls à donner 100m pr greenwood c'est vous, et aucun club ne mettra 100m pr un remplacant

Marseille surpasse Lyon, un ancien de l'OL balance

Ben voilà, enfin tu as compris 👌

OM-OL : Les compos probables de l'Olympico

pourtant fais un sondage autre que dans le salon de ta grd mere, et tu verras qui est le club le plus detesté de France mdrrrr tu vas etre surpris. et il est clair que la qualité premiere d un lyonnais c est l humilité. ptdrrr. hein Tolisso Lacasette et cie.... alalal. t es un brave type

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
4024117638353
6
LOSC Lille
3723114836315
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312487933285
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

