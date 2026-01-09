L’ASSE plus forte que Nantes, l'énorme renfort

L'ASSE cherche à faire un joli coup pour se renforcer en défense. Cela peut passer par un coup d'accélérateur dans le dossier Moussa Diarra, que Nantes ne parvient pas à faire signer.

La remontée en Ligue 1 est loin d’être garantie pour l’ASSE , qui peine à convaincre ces dernières semaines. Les deux premières places se sont même éloignées, en dépit du discours souvent rassurant d’Eirik Horneland, persuadé que son équipe a le niveau et les moyens pour enchainer les victoires et revenir rapidement au sommet.

Nantes stagne, l'ASSE accélère

Pour cela, les dirigeants stéphanois envisagent tout de même de donner un sacré coup de pouce à leur équipe. Un coup de pouce, mais aussi un coup de canon puisque Moussa Diarra est dans le viseur des Verts. Un joueur qui était jusqu’à présent suivi par le FC Nantes , selon la presse espagnole. Mais les Canaris ne parviennent pas à accélérer dans le dossier de ce défenseur central de 25 ans. Diarra ne joue quasiment pas avec Alaves, et espère se relancer en France, affirme de son côté Africa Foot.

L’ancien joueur de Toulouse plait beaucoup à Saint-Etienne, qui estime pouvoir boucler l’opération par le biais d’un prêt de six mois avec une option d’achat à 2 ME. Dans les cordes des nouveaux propriétaires du club du Forez, très gourmand l’été dernier mais qui se veut pour le moment prudent cet hiver. Le joueur serait en tout cas tenté par l’idée de revenir en France, y compris si cela représente un passage par la Ligue 2.

Un coup à tenter pour le Malien, mais aussi pour l’ASSE, qui prendrait le risque de faire venir un joueur qui n’a plus joué en Liga depuis le mois de septembre, et n’a disputé depuis que deux matchs de Coupe du Roi.