L’ASSE plus forte que Nantes, l'énorme renfort

ASSE09 janv. , 9:00
parGuillaume Conte
0
L'ASSE cherche à faire un joli coup pour se renforcer en défense. Cela peut passer par un coup d'accélérateur dans le dossier Moussa Diarra, que Nantes ne parvient pas à faire signer.
La remontée en Ligue 1 est loin d’être garantie pour l’ASSE, qui peine à convaincre ces dernières semaines. Les deux premières places se sont même éloignées, en dépit du discours souvent rassurant d’Eirik Horneland, persuadé que son équipe a le niveau et les moyens pour enchainer les victoires et revenir rapidement au sommet.

Nantes stagne, l'ASSE accélère

Pour cela, les dirigeants stéphanois envisagent tout de même de donner un sacré coup de pouce à leur équipe. Un coup de pouce, mais aussi un coup de canon puisque Moussa Diarra est dans le viseur des Verts. Un joueur qui était jusqu’à présent suivi par le FC Nantes, selon la presse espagnole. Mais les Canaris ne parviennent pas à accélérer dans le dossier de ce défenseur central de 25 ans. Diarra ne joue quasiment pas avec Alaves, et espère se relancer en France, affirme de son côté Africa Foot.
L’ancien joueur de Toulouse plait beaucoup à Saint-Etienne, qui estime pouvoir boucler l’opération par le biais d’un prêt de six mois avec une option d’achat à 2 ME. Dans les cordes des nouveaux propriétaires du club du Forez, très gourmand l’été dernier mais qui se veut pour le moment prudent cet hiver. Le joueur serait en tout cas tenté par l’idée de revenir en France, y compris si cela représente un passage par la Ligue 2.
Un coup à tenter pour le Malien, mais aussi pour l’ASSE, qui prendrait le risque de faire venir un joueur qui n’a plus joué en Liga depuis le mois de septembre, et n’a disputé depuis que deux matchs de Coupe du Roi.
M. Diarra

M. Diarra

FranceFrance Âge 25 Défenseur

La Liga

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

