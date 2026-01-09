Varane à l’ASSE, la surprise du mercato

Jonathan Varane

A la recherche d’un milieu défensif, l’AS Saint-Etienne étudie plusieurs pistes. Le club stéphanois, dans l’attente d’une réponse de Strasbourg concernant Rabby Nzingoula, travaille aussi sur une piste en Championship.
Difficile de dire si Pierre Ekwah appartient toujours à l’AS Saint-Etienne. Mécontent de son transfert définitif chez les Verts l’été dernier, le milieu de terrain n’est jamais réapparu cette saison et a rompu son contrat de manière unilatérale. La question va se régler devant les tribunaux. En attendant, son absence laisse un vide dans l’effectif d’Eirik Horneland. L’entraîneur norvégien ne serait pas mécontent d’accueillir une nouvelle sentinelle devant sa défense.

Strasbourg fait patienter l'ASSE

Selon les informations de Peuple Vert, ses dirigeants se verraient bien recruter Rabby Nzingoula. Le milieu de Strasbourg n’a disputé que huit matchs cette saison toutes compétitions confondues, dont seulement deux en tant que titulaire. Le Racing n’avait donc pas l’intention de le retenir, du moins jusqu’au sale coup de Chelsea. Les Blues ont arraché la signature de l’entraîneur Liam Rosenior dont le successeur Gary O’Neil va logiquement redistribuer les cartes. Le nouveau coach de Strasbourg veut donc observer Rabby Nzingoula dans les semaines à venir et l’AS Saint-Etienne devra patienter pour obtenir une réponse.
Nos confrères d’EVECT précisent que la direction travaille sur cinq dossiers à ce poste. Et parmi eux figure notamment le nom de Jonathan Varane (24 ans). Le demi-frère de Raphaël Varane évolue chez les Queens Park Rangers avec un temps de jeu élevé. C’est pourquoi l’ancien joueur du Racing Club de Lens, sans être retenu par ses supérieurs, ne sera pas simple à recrute. Le pensionnaire de D2 anglaise se montre gourmand pour son milieu valorisé à 1,4 million d’euros sur le site de Transfermarkt, et que les Stéphanois avaient déjà convoité l’été dernier.
J. Varane

J. Varane

FranceFrance Âge 24 Milieu

Championship

2025/2026
Matchs23
Buts1
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
