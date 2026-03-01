Vinicius ICONSPORT_360373_0018

Esp : Le Real Madrid retourne sa veste sur Vinicius

Liga01 mars , 14:00
parCorentin Facy
0
En fin de contrat avec le Real Madrid en juin prochain, Vinicius a longtemps été annoncé sur le départ. Mais les récentes prestations de l’international brésilien ont convaincu le club espagnol de le prolonger.
En difficulté en début de saison, Vinicius Junior est en train de retrouver son meilleur niveau au Real Madrid. Buteur lors de ses trois derniers matchs de Liga disputés, le Brésilien a aussi contribué de forte belle manière à la qualification des Merengue en huitième de finale de Ligue des Champions avec deux buts contre Benfica lors de la double confrontation face aux Portugais. Un retour à son meilleur niveau qui tombe à pic pour l’international auriverde, dont la situation contractuelle n’est toujours pas réglée.
Vinicius est lié au Real Madrid jusqu’en juin 2027, ce qui signifie que le club de la Casa Blanca doit régler son avenir cet été avec un transfert ou une prolongation pour éviter un dramatique départ pour zéro euro dans un an et demi. Et selon les informations du journal AS, Florentino Pérez a désormais un avis bien tranché sur l’avenir de « Vini ». Convaincu par le retour en forme de son numéro sept, le patron du Real Madrid souhaite le prolonger. En effet, les dirigeants madrilènes reconnaissent que le joueur a fait preuve d’une superbe force de caractère, « n’abandonnant jamais » malgré les difficultés rencontrées ces derniers mois.

Vinicius, tendance à une prolongation

Vinicius se sent de nouveau important au Real Madrid grâce à ses 13 buts et 11 passes décisives cette saison et envisage lui aussi plus sereinement un avenir dans la capitale espagnole. La tendance est par conséquent à une prolongation même si pour l’heure, l’accord financier entre les deux parties n’a pas encore été trouvé. En parallèle, l’Arabie Saoudite et la Premier League continuent de suivre l’évolution du dossier et pourraient se positionner en cas de désaccord entre le Real Madrid et la star de 26 ans. Mais plus que jamais, la tendance est à présent à une prolongation de Vinicius au sein de la Casa Blanca.
0
Derniers commentaires

Vers un forfait de l'Iran à la Coupe du monde ?

Tu parles du pays qui interdit aux femmes blanches d'être à l'affiche des publicités ?

L1 : L'Equipe lâche du lourd sur le report de PSG-Nantes

Tellement pro PSG, que leur journalistes il n y a pas si longtemps n etaient pas les bienvenues lors de nos conf de presse ...

OM-OL : Les compos probables de l'Olympico

Rigolo

OL : 60 ME pour Endrick, le Real Madrid craque

Endrick il joue déjà pour le real le plus grand club du monde et ca serait un regressement de signer à Lyon définitivement, sont objectif c est de gagner la LDC dans les années a venir

OL : 60 ME pour Endrick, le Real Madrid craque

Qui a part le Qatar peut rivaliser avec les anglais ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
4024117638353
6
LOSC Lille
3723114836315
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312487933285
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading