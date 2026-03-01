ICONSPORT_275427_0297

Ils vont faire pleurer l'OM, l'OL compte sur eux

OL01 mars , 15:30
parGuillaume Conte
Parmi les meilleures défenses de Ligue 1, l'OL va avoir besoin de grandes performances de ses deux meilleurs joueurs du mois de février pour aller chercher un résultat face à l'OM.
Très amoindri en attaque pour le match de ce dimanche soir à Marseille, l’Olympique Lyonnais va devoir compter sur sa force vive de cette saison. En effet, c’est la défense qui tient clairement la route depuis l’été dernier et permet à un OL parfois brouillon de tenir la baraque et d’aller chercher les trois points. Au Vélodrome, l’OM va clairement mettre l’arrière-garde rhodanienne à l’épreuve. Et ce n’est pas un souci pour les Lyonnais, qui ont une totale confiance en leurs derniers remparts. C’est pourquoi les supporters de l’OL ont été très partagés au moment d’élire le meilleur joueur du mois de février qui vient de se terminer.

Moussa Niakhaté, indispensable en défense

Impressionnant dans les buts, Dominik Grief a pris la deuxième place avec 32 % des votes. Juste derrière, le taulier Moussa Niakhaté, qui réalise une saison pleine et a récolté 40 %. « 19 ballons récupérés, 16 duels aériens remportés sur 19, 4 matchs sans encaisser de but : un roc défensif », a souligné l’OL pour justifier ce trophée remporté par le Sénégalais, sur lequel la longue Coupe d’Afrique des Nations n’a pas eu d’effet. Toujours autant utilisé par Paulo Fonseca, Niakhaté est indiscutable et il sera certainement très utile aux Lyonnais ce dimanche soir.

Derniers commentaires

Greenwood sacrifié, l'OM n'a plus le choix

Je suis pas au SMIC merci de t'en soucier 🫶 Équipe competitive? Les marseillais sont les seuls à la voir comme ca Mais revenons a Mac Court et ce que tu as écrit mais tu es trop limité pr comprendre que je répondais à ce que tu as écrit, alors je vais faire un effort pr utiliser des mots plus simple... Pas LDC mais Mac Court veut LDC pr pas perdre bcp argent Lui perdre bcp argent depuis 10ans Si pas LDC, lui dire, vendez joueurs pr avoir argent, moi assez donner argent Et c'est la qu'on vend greenwood pr 30m, voir 25 selon sa fin de saison

Greenwood sacrifié, l'OM n'a plus le choix

lol. tu devrais faire un one man show. t es drole

Greenwood sacrifié, l'OM n'a plus le choix

Les seuls à donner 100m pr greenwood c'est vous, et aucun club ne mettra 100m pr un remplacant

Marseille surpasse Lyon, un ancien de l'OL balance

Ben voilà, enfin tu as compris 👌

OM-OL : Les compos probables de l'Olympico

pourtant fais un sondage autre que dans le salon de ta grd mere, et tu verras qui est le club le plus detesté de France mdrrrr tu vas etre surpris. et il est clair que la qualité premiere d un lyonnais c est l humilité. ptdrrr. hein Tolisso Lacasette et cie.... alalal. t es un brave type

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
4024117638353
6
LOSC Lille
3723114836315
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312487933285
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

