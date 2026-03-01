Mayulu ICONSPORT_312883_0612

Chelsea veut faire pleurer le PSG l'été prochain

PSG01 mars
Mehdi Lunay
0
Ousmane Dembélé n'est pas le seul joueur du PSG à faire trainer sa prolongation de contrat. Senny Mayulu fait patienter sa direction pour obtenir un salaire XXL. De quoi le pousser sur le marché avec un fort intérêt de l'Angleterre.
Plus de folies injustifiées au Paris Saint-Germain. Le sacre des Parisiens en Ligue des champions n'a rien changé dans l'esprit de la direction. Cette dernière veut éviter d'offrir des contrats en or à ses stars tout comme à ses jeunes pépites. Ousmane Dembélé l'apprend à ses dépens et Senny Mayulu aussi. Pur produit de la formation parisienne, le joueur de 19 ans est sous contrat jusqu'en 2027. Un nouveau bail jusqu'en 2030 lui est proposé mais le jeune homme vise une énorme augmentation salariale à court terme. Les négociations n'avancent pas et le PSG risque de devoir le vendre cet été.

Mayulu à 60 ME, l'Angleterre se l'arrache

Une aubaine pour la Premier League où plusieurs formations de renom rêvent d'enrôler Senny Mayulu. Le site Caughtoffside cite notamment Arsenal, Chelsea, Manchester City, Aston Villa ou encore Newcastle. Les deux clubs londoniens sont les prétendants les plus sérieux à l'heure actuelle. La polyvalence du milieu offensif parisien est un atout majeur. Arsenal le voit par exemple remplacer Kai Havertz dans son effectif. Mayulu est perçu comme parfaitement adapté au rythme du championnat anglais.
Reste à se mettre d'accord financièrement avec le PSG. Même si son jeune joueur arrivera à un an seulement de la fin de son contrat, le club parisien demande au moins 60 millions d'euros pour le laisser partir au mercato. La concurrence fournie dans ce dossier peut même faire grimper le prix à 70 millions d'euros. Un beau lot de consolation pour Paris si la prolongation de Senny Mayulu n'arrive jamais.
S. Mayulu

S. Mayulu

FranceFrance Âge 19 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs17
Buts3
Passes décisives4
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
