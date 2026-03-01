Vers un forfait de l'Iran à la Coupe du monde ?

Tu parles du pays qui interdit aux femmes blanches d'être à l'affiche des publicités ?
Tellement pro PSG, que leur journalistes il n y a pas si longtemps n etaient pas les bienvenues lors de nos conf de presse ...
Rigolo
Endrick il joue déjà pour le real le plus grand club du monde et ca serait un regressement de signer à Lyon définitivement, sont objectif c est de gagner la LDC dans les années a venir
Qui a part le Qatar peut rivaliser avec les anglais ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
Loading
🚨 ÉNORME COUP DE TONNERRE ! L’IRAN ENVISAGE DE SE RETIRER DE LA COUPE DU MONDE 2026 🤯 LEURS TROIS MATCHS DE POULE DOIVENT TOUS SE DÉROULER AUX ÉTATS-UNIS 🇺🇸