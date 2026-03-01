ICONSPORT_278257_0746

Ligue 1 : Canal+ et BeInSports poursuivent leur guerre contre la LFP

TV01 mars , 13:00
parNathan Hanini
0
En conflit avec la Ligue de football professionnel (LFP) depuis la signature du contrat avec Amazon en 2021, Canal + et BeIN Sports vont poursuivre leur combat devant la Cour de cassation. Pour rappel, les deux diffuseurs dénoncent un désavantage face au contrat signé avec le géant américain.
La faillite du contrat Mediapro poursuit la Ligue de football professionnel comme son ombre. Suite à cet échec, la LFP a trouvé en 2021 un accord avec Amazon pour la diffusion de 80% des affiches contre le montant de 250 millions d’euros par saison. En parallèle, le contrat liant Canal + et beIN Sports signé lors de l’accord avec Mediapro a été maintenu (332 millions d’euros pour 20% des droits). Une gestion dénoncée à plusieurs reprises par les deux diffuseurs, qui s’estiment lésés alors qu’ils avaient signé la défection de Mediapro.

Canal + et beIN Sports se tournent vers la Cour de cassation

Les différents partis sont donc allés en justice pour régler ce litige dénonçant une iniquité et réclamant la somme de 660 millions d’euros en dédommagement. Le 14 janvier dernier, la Cour d’appel de Paris a rendu ses arrêts en faveur de la LFP. Mais rien n’est encore terminé. Ce dimanche, le journal l’Équipe dévoile que Canal + et beIN Sports vont poursuivre leur combat devant la Cour de cassation.
Pour rappel, la chaîne cryptée et la LFP ont été proches de signer un accord de distribution de Ligue 1+ l’été dernier. Mais Canal a refusé d’abandonner les procédures et l’accord est tombé à l’eau. En janvier dernier la LFP s’était réjouie de la décision de la Cour d’appel : « La LFP et LFP Media espèrent que ces 19e et 20e décisions favorables rendues dans le cadre de ces contentieux initiés et poursuivis avec entêtement par le groupe Canal+ et beIN Sports marqueront la fin de cet acharnement procédural et réputationnel, dont il a été démontré le mal-fondé depuis l'origine, » a expliqué l’instance dans un communiqué. La saga n’est pas encore terminée.

Lire aussi

OM-OL : Les compos probables de l'OlympicoOM-OL : Les compos probables de l'Olympico
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_273719_0089
Foot Mondial

Guerre au Moyen-Orient : Argentine-Espagne annulé

ICONSPORT_360339_0012
Ligue 1

Paris FC - OGC Nice : les compos (15h00 sur Ligue 1+)

Vinicius ICONSPORT_360373_0018
Liga

Esp : Le Real Madrid retourne sa veste sur Vinicius

Mayulu ICONSPORT_312883_0612
PSG

Chelsea veut faire pleurer le PSG l'été prochain

Fil Info

01 mars , 14:20
Guerre au Moyen-Orient : Argentine-Espagne annulé
01 mars , 14:10
Paris FC - OGC Nice : les compos (15h00 sur Ligue 1+)
01 mars , 14:00
Esp : Le Real Madrid retourne sa veste sur Vinicius
01 mars , 13:40
Chelsea veut faire pleurer le PSG l'été prochain
01 mars , 13:20
Vers un forfait de l'Iran à la Coupe du monde ?
01 mars , 12:48
PFC : Maxime Lopez écarté, Kombouaré frappe fort
01 mars , 12:40
OL : 60 ME pour Endrick, le Real Madrid craque
01 mars , 12:20
OM : McCourt met au pouvoir l’homme qui a viré Rabiot

Derniers commentaires

Vers un forfait de l'Iran à la Coupe du monde ?

Tu parles du pays qui interdit aux femmes blanches d'être à l'affiche des publicités ?

L1 : L'Equipe lâche du lourd sur le report de PSG-Nantes

Tellement pro PSG, que leur journalistes il n y a pas si longtemps n etaient pas les bienvenues lors de nos conf de presse ...

OM-OL : Les compos probables de l'Olympico

Rigolo

OL : 60 ME pour Endrick, le Real Madrid craque

Endrick il joue déjà pour le real le plus grand club du monde et ca serait un regressement de signer à Lyon définitivement, sont objectif c est de gagner la LDC dans les années a venir

OL : 60 ME pour Endrick, le Real Madrid craque

Qui a part le Qatar peut rivaliser avec les anglais ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
4024117638353
6
LOSC Lille
3723114836315
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312487933285
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading