Ligue 1 : Canal+ et BeInSports poursuivent leur guerre contre la LFP

Tu parles du pays qui interdit aux femmes blanches d'être à l'affiche des publicités ?
Tellement pro PSG, que leur journalistes il n y a pas si longtemps n etaient pas les bienvenues lors de nos conf de presse ...
Rigolo
Endrick il joue déjà pour le real le plus grand club du monde et ca serait un regressement de signer à Lyon définitivement, sont objectif c est de gagner la LDC dans les années a venir
Qui a part le Qatar peut rivaliser avec les anglais ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
Loading
Canal+ et beIN Sports poursuivent leur combat en cassation contre la LFP concernant le contrat signé avec Amazon Prime Video ➡️ l.lequipe.fr/48Z Ils lui réclament toujours 660 millions d'euros pour avoir été, selon eux, désavantagés