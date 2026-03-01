Guerre au Moyen-Orient : Argentine-Espagne annulé

La fameuse « Finalissima », qui doit opposer l’Espagne à l’Argentine le 27 mars prochain à Doha, est pour le moment annulée.

En raison des évènements au Moyen-Orient, le Qatar a décidé de suspendre l’organisation de toute compétition sportive sur son sol. Il en va donc du match entre le champion d’Europe et le champion d’Amérique du Sud. La décision vaut à partir de ce dimanche 1er mars, et elle reste valable jusqu’à ce que les autorités de l’Emirat en décident autrement.