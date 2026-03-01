ICONSPORT_273719_0089

Guerre au Moyen-Orient : Argentine-Espagne annulé

Foot Mondial01 mars , 14:20
parGuillaume Conte
0
La fameuse « Finalissima », qui doit opposer l’Espagne à l’Argentine le 27 mars prochain à Doha, est pour le moment annulée.
En raison des évènements au Moyen-Orient, le Qatar a décidé de suspendre l’organisation de toute compétition sportive sur son sol. Il en va donc du match entre le champion d’Europe et le champion d’Amérique du Sud. La décision vaut à partir de ce dimanche 1er mars, et elle reste valable jusqu’à ce que les autorités de l’Emirat en décident autrement.
0
Derniers commentaires

Vers un forfait de l'Iran à la Coupe du monde ?

Tu parles du pays qui interdit aux femmes blanches d'être à l'affiche des publicités ?

L1 : L'Equipe lâche du lourd sur le report de PSG-Nantes

Tellement pro PSG, que leur journalistes il n y a pas si longtemps n etaient pas les bienvenues lors de nos conf de presse ...

OM-OL : Les compos probables de l'Olympico

Rigolo

OL : 60 ME pour Endrick, le Real Madrid craque

Endrick il joue déjà pour le real le plus grand club du monde et ca serait un regressement de signer à Lyon définitivement, sont objectif c est de gagner la LDC dans les années a venir

OL : 60 ME pour Endrick, le Real Madrid craque

Qui a part le Qatar peut rivaliser avec les anglais ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
4024117638353
6
LOSC Lille
3723114836315
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312487933285
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

