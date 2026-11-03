L'ASSE prépare déjà un coup à 7 ME en Ligue 1

L'ASSE compte bien retrouver la Ligue 1 à l'issue de la saison en cours. Les Verts lorgnent d'ailleurs déjà sur une pépite évoluant dans l'élite.

En cas de montée en Ligue 1 en fin de saison, l' AS Saint-Étienne devra réaliser un mercato estival solide. L'objectif sera de faire progresser les Verts le plus rapidement possible et d'éviter une nouvelle relégation dans la foulée de leur éventuelle remontée. La direction stéphanoise ne manquera pas de travail pour dénicher des perles rares. En attaque, les Verts auront notamment besoin de valeurs sûres. Un attaquant évoluant du côté de l'AJ Auxerre fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines en Ligue 1 et pourrait bien finir par rejoindre rapidement l'AS Saint-Étienne.

Archer, une piste crédible pour l'ASSE ?

D'après des informations relayées par But Football Club, l'AS Saint-Étienne s'intéresse en effet de près à Cameron Archer. L'Anglais de 24 ans, prêté cette saison en Bourgogne par Southampton, a déjà inscrit six buts depuis le début du nouvel exercice. Le club britannique évolue actuellement en deuxième division anglaise. Si les Saints ne parviennent pas à retrouver rapidement la Premier League, ils pourraient alors se montrer ouverts à une vente de Cameron Archer. L'AS Saint-Etienne est à l'affût et se tient prête à saisir cette opportunité de taille. Encore sous contrat avec Southampton jusqu'en juin 2028, le natif de Walsall est estimé à près de 7 millions d'euros.

Son arrivée à Saint-Étienne constituerait en tout cas un signal fort concernant les futures ambitions sportives des Verts. Archer aurait l'avantage de déjà connaître la Ligue 1 et ses exigences. Il pourrait également bénéficier d'une exposition médiatique encore plus importante en cas de signature dans le Forez. Un transfert qui aurait donc tout d'une opération gagnant-gagnant, même si le dossier Archer est encore loin d'être bouclé à l'heure actuelle.