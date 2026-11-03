Greenwood détesté à l'OM, les révélations tombent

Mason Greenwood est dans l’oeil du cyclone à Fenerbahçe. Cela n’étonnera personne du côté de l’OM, où l’attaquant anglais a cristallisé de nombreuses critiques au sein du club.

Meilleur buteur de l’Olympique de Marseille deux années de suite, Mason Greenwood a sans doute été le joueur le plus talentueux de la dernière décennie au sein du club phocéen. La magie dans les pieds de l’international anglais (1 sélection) n’a d’ailleurs jamais été contestée. En revanche, son attitude pose davantage question et les supporters de Fenerbahçe, où il a signé cet été en provenance de Marseille, commencent à s’en apercevoir. En furie lors de sa sortie contre Galatasaray, le joueur de 24 ans s’est déjà mis une partie du club turc à dos , au point que son départ soit déjà envisagé.

Cela ne surprendra personne à l’OM. Car en dépit de ses statistiques impressionnantes, Mason Greenwood n’a jamais fait l’unanimité au sein du club en raison de son attitude et de sa mentalité selon le journaliste Yacine Youssfi, intervenant régulier pour FC Marseille. « Il a des gros problèmes de discipline. À l’OM, il refusait d’aller défendre malgré les consignes du coach, ça a créé des tensions avec beaucoup de monde au club. Indépendamment de l’affaire qu’il a eu à l’époque, sa mentalité individualiste sera un grand frein dans sa carrière » publie notre confrère sur X.

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Des révélations qui confirment les problèmes de comportement, de discipline et de mentalité d’un Mason Greenwood plus que jamais dans l’oeil du cyclone en Turquie après seulement 4 mois passés à Fenerbahçe et malgré un début de saison plutôt bon sur le plan personnel. La presse turque évoque déjà un possible départ en janvier pour celui qui aura tout de même coûté 40 millions d’euros à Fenerbahçe lors du mercato hivernal, dont environ la moitié est arrivée dans les caisses de l’OM, l’autre faisant le bonheur de son ancien club, Manchester United.