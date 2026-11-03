TV : La Ligue 1 sur Canal+ et BeInSports, ça discute

La Ligue de Football Professionnel a officiellement lancé son appel d’offres pour l’acquisition des droits TV de la Ligue 1 sur la période 2027-2032. Enfin l’heure du grand retour de Canal+ ?

C’est désormais officiel, les droits TV de la Ligue 1 sont à vendre pour la période 2027-2032. Dans un communiqué publié ce mardi, la LFP a confirmé l’ouverture d’un appel d’offres jusqu’au 3 décembre prochain. Les acteurs intéressés peuvent acquérir 100% des droits TV de la Ligue 1, ou obtenir la distribution exclusive de la chaîne Ligue1+, qui diffuse les matchs depuis bientôt deux ans. L’acteur qui raflera la mise aura aussi la possibilité de sous-licencier une partie des matchs. Un luxe très intéressant qui peut permettre à Canal+ de revenir dans le jeu selon les informations de L’Equipe.

Dans son édition du jour, le quotidien national affirme qu’un « nouveau scénario se dessine pour la diffusion du championnat français » puisque Canal+ et BeInSports pourraient se partager les matchs. Il faudrait pour cela que l’un remporte l’appel d’offres avant de rétrocéder une partie des rencontres à l’autre. Le duo Canal+ / BeinSports diffuserait alors chacun un certain nombre de matchs par week-end, comme ce fut le cas dans un passé bien plus glorieux pour le football français en ce qui concerne le montant des droits télévisuels.

L’Equipe explique en revanche qu’il ne s’agit pour le moment que d’une « simple piste » car aucun accord n’a pour l’heure été trouvé entre les deux acteurs. Pour que ce scénario aboutisse, il faut aussi que Canal+ ou BeInSports remporte l’appel d’offres, ce qui n’est pas garanti puisque des acteurs tels que Netflix, Apple, Prime Video ou autre pourraient eux aussi se positionner. Nul doute en tout cas que chez une grande majorité des fans de football en France, l’idée de pouvoir regarder de nouveau les meilleurs matchs de Ligue 1 sur Canal+ serait fortement appréciée. Il ne reste plus qu’à patienter quelques semaines pour voir si ce scénario peut aboutir.