L’OL s’étouffe devant le salaire de Thiago Motta

Avant de faire de Carlos Vincens sa priorité, l’OL a exploré la piste menant à Thiago Motta. Mais la venue de l’Italien est tombée à l’eau pour des raisons financières.

L’Olympique Lyonnais est dans l’obligation d’agir dans l’urgence pour trouver un successeur à Paulo Fonseca, lequel va s’engager jusqu’en 2030 en faveur du Sporting Portugal . Un départ qui fait mal sportivement mais que l’OL a jugé nécessaire sur le plan économique afin de se délester d’un salaire colossal, plus du tout en adéquation avec les finances du club rhodanien. Le futur entraîneur lyonnais aura une rémunération plus modeste, sans doute comprise entre 100.000 et 200.000 euros bruts mensuels. Un salary-cap qui ne permettra pas aux Gones d’attirer Thiago Motta.

Thiago Motta est trop cher pour l'OL

Selon les informations de Foot Mercato, la piste menant à l’ancien entraîneur du Genoa et de la Juventus Turin a bien été creusée par Matthieu Louis-Jean. Les exigences de Thiago Motta ont finalement mis fin de façon prématurée à cette piste pourtant sexy sur le papier. La venue de son staff, trop pléthorique pour la direction lyonnaise, était un autre point sur lequel les deux parties n’ont pas pu se mettre d’accord. Pour couronner le tout, Thiago Motta a de toute façon fait savoir à l’OL qu’il faisait d’un retour en Série A sa priorité.

L’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain ne sera donc pas le successeur de Paulo Fonseca à l’Olympique Lyonnais. Le média confirme par ailleurs que la piste Carlos Vicens « prend de l’ampleur ». L’ancien entraîneur de Braga est plus que jamais en pole position pour devenir le nouvel entraîneur de l’OL. Une piste qui doit maintenant se confirmer avec une officialisation alors que selon Romain Molina et Hugo Guillemet, les entraîneurs sont extrêmement nombreux à faire acte de candidature ces derniers jours pour ravir le poste.