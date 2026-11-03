Aller au contenu
L’OL s’étouffe devant le salaire de Thiago Motta

L’OL s’étouffe devant le salaire de Thiago Motta

OL
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Avant de faire de Carlos Vincens sa priorité, l’OL a exploré la piste menant à Thiago Motta. Mais la venue de l’Italien est tombée à l’eau pour des raisons financières.
L’Olympique Lyonnais est dans l’obligation d’agir dans l’urgence pour trouver un successeur à Paulo Fonseca, lequel va s’engager jusqu’en 2030 en faveur du Sporting Portugal. Un départ qui fait mal sportivement mais que l’OL a jugé nécessaire sur le plan économique afin de se délester d’un salaire colossal, plus du tout en adéquation avec les finances du club rhodanien. Le futur entraîneur lyonnais aura une rémunération plus modeste, sans doute comprise entre 100.000 et 200.000 euros bruts mensuels. Un salary-cap qui ne permettra pas aux Gones d’attirer Thiago Motta.

Thiago Motta est trop cher pour l'OL

Selon les informations de Foot Mercato, la piste menant à l’ancien entraîneur du Genoa et de la Juventus Turin a bien été creusée par Matthieu Louis-Jean. Les exigences de Thiago Motta ont finalement mis fin de façon prématurée à cette piste pourtant sexy sur le papier. La venue de son staff, trop pléthorique pour la direction lyonnaise, était un autre point sur lequel les deux parties n’ont pas pu se mettre d’accord. Pour couronner le tout, Thiago Motta a de toute façon fait savoir à l’OL qu’il faisait d’un retour en Série A sa priorité.
L’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain ne sera donc pas le successeur de Paulo Fonseca à l’Olympique Lyonnais. Le média confirme par ailleurs que la piste Carlos Vicens « prend de l’ampleur ». L’ancien entraîneur de Braga est plus que jamais en pole position pour devenir le nouvel entraîneur de l’OL. Une piste qui doit maintenant se confirmer avec une officialisation alors que selon Romain Molina et Hugo Guillemet, les entraîneurs sont extrêmement nombreux à faire acte de candidature ces derniers jours pour ravir le poste.

Lire aussi

OL : Accord trouvé, Fonseca quitte Lyon ce mardiOL : Accord trouvé, Fonseca quitte Lyon ce mardi
Articles Recommandés
Psg Pacho Ne Signera Pas Meme Si Le Barca Vend 10 Joueurs
PSG

PSG : Pacho ne signera pas « même si le Barça vend 10 joueurs »

Tv La Ligue 1 Sur Canal Et Beinsports Ca Discute
TV

TV : La Ligue 1 sur Canal+ et BeInSports, ça discute

Greenwood Deteste A Lom Les Revelations Tombent
OM

Greenwood détesté à l'OM, les révélations tombent

Rennes Ejecte Deux Flops Du Dernier Mercato
Rennes

Rennes éjecte deux flops du dernier mercato

Fil Info

PSG : Pacho ne signera pas « même si le Barça vend 10 joueurs »
TV : La Ligue 1 sur Canal+ et BeInSports, ça discute
Greenwood détesté à l'OM, les révélations tombent
Rennes éjecte deux flops du dernier mercato
Un hashtag empêche Estevao de signer au PSG
OL : Accord trouvé, Fonseca quitte Lyon ce mardi
Villarreal cartonne le PSG en Youth League
Mort de Jesus de Miguel : La police ouvre une enquête, que risque Jesus Owono ?
L’OM envoie son équipe B à Leverkusen

Derniers commentaires

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

^^

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

PSG PFC Rennes LOSC, et OL, le podium devrait se jouer entre ces 5 la L'OM n'a malheureusement pas de banc, parfois ça les perdras probablement, et ASM à un vrai coup de mou depuis plusieurs semaines, en lien avec la méforme de Brunner sûrement Attention a nice, qui produit de belles choses et beaucoup d'envie

OL : Fonseca se barre, il interpelle Michele Kang

Il a raison de partir avant de se faire renvoyer, bonne décision de sa part, dans ce milieu : il n'y a pas de place pour le de sentiment

OL : Accord trouvé, Fonseca quitte Lyon ce mardi

Merci à lui pour le jeu produit par l'équipe et pour la victoire à Paris. Bonne chance pour la suite.

OL : Accord trouvé, Fonseca quitte Lyon ce mardi

Il a eu raison de partir de lui même, en janvier ou en mai il aurait viré par le club

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Brest logo
Brest
12933316124
11Lorient logo
Lorient
12933378-1
12Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
14Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading