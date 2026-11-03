Villarreal-PSG : Les compos (21h sur Canal+Foot)
4e journée de Ligue des Champions
Villarreal : Gulácsi, Freeman, Mouriño, Renato Veiga, Carlos Romero, Maciá, P.Gueye, Comesaña, Buchanan, Pépé, Ayoze Pérez
PSG : Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Lucas Hernández, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Akliouche, Mayulu, Doué
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Derniers commentaires
Fonseca quitte l’OL pour le Portugal, le sale coup du PSG
Pour ta gouverne je fais juste une réponse à l'autre qui croit tout savoir j'espère juste que l'équipe continuera à jouer comme avant, la trêve va tomber au bon moment pour remettre les têtes à l'endroit si il y en à besoin.
TV : La Ligue 1 sur Canal+ et BeInSports, ça discute
2027-2032 le foot est tellement dans la merde que même une 1/2 saison ça sera deja beaucoup
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pourquoi janvier 2027
Villarreal-PSG : Les compos (21h sur Canal+Foot)
Bon la par contre si on se met a mettre un but toutes les deux minutes, ca va etre une boucherie...
Villarreal-PSG : Les compos (21h sur Canal+Foot)
Cette machine de guerre, bravo Enrique...
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
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|9
|6
|2
|1
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|11
|18
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|0
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