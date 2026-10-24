Nantes arrive furieux à Saint-Etienne

Nantes arrive furieux à Saint-Etienne

FC Nantes
parClaude Dautel
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C'est l'une des plus belles affiches du football français, et même si cela concerne la Ligue 2, personne ne peut contester que le choc entre l'AS Saint-Etienne et le FC Nantes, ce samedi à Geoffroy-Guichard, est succulent. Mais les Canaris devront se passer de leurs supporters et cela ne passe pas.
L'ASSE et le FC Nantes évoluent désormais en Ligue 2, mais ces deux clubs ont fait l'histoire du football français, même si cela commence à dater. Il n'empêche, le Chaudron sera comble ce samedi à partir de 20h45, le choc de la L2 ayant été décalé compte tenu des problèmes de sécurité. Bien que le stade stéphanois soit plein, aucun supporter nantais ne sera présent dans les tribunes, car les autorités leur ont interdit de faire le déplacement dans le Forez pour cette rencontre très attendue. Une décision qui a déçu Grégory Poirier, l'entraîneur du FC Nantes. L'entraîneur des Canaris est conscient de la situation actuelle en France, mais il regrette qu'un tel match de gala ne se dispute pas en présence de fans des deux camps.

Nantes est dépité

Grégory Poirier est donc monté au créneau sur ce sujet forcément sensible. « On doit faire sans nos supporters mais je pense qu’un match de foot, si vous me demandez mon sentiment, est fait pour avoir des supporters des deux parties. C’est aussi cela qui rend le football beau et un spectacle pour les gens. Ce sont les émotions. Il y a des soucis parallèles qui font que nos supporters ne sont pas là. Je dois rester concentré sur mon match et celui de mes joueurs. Avoir nos supporters à l’extérieur, c’est un plus quand on est un grand club. C’est dommage pour nous, pour eux, mais on ne peut rien y faire aujourd’hui », regrette amèrement l'entraîneur du FC Nantes.
Depuis le début de la saison, les supporters nantains sont très nombreux à faire les déplacements, lorsqu'ils sont autorisés. Et on imagine bien que le déplacement à Geoffroy-Guichard aurait fait le plein, même si les Canaris sont dans le dur en Ligue 2 alors que l'ASSE est au-dessus du lot.
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