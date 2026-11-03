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14 buts en 9 matchs, un prodige marocain affole l'OM

OM
parCorentin Facy
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Les noms des jeunes Antoine Valero et Milan Leccese sont régulièrement évoqués à l’OM, où d’autres pépites poussent dans l’ombre. C’est notamment le cas du jeune attaquant marocain Ziyad Baha.
Les jeunes poussent pour se faire une place à l’Olympique de Marseille, où il y a plus que jamais des places à prendre au sein de l’effectif de Bruno Genesio après un mercato historique marqué par l’absence totale de recrue. Keyliane Abdallah, Kelyann Bezahaf ou encore Nouhoum Kamissoko en ont déjà profité pour grappiller des minutes en Ligue 1. Les prochains seront peut-être Antoine Valero et Milan Leccese, qui s’entraînent régulièrement avec le groupe pro et qui font partie des plus gros talents du centre de formation de l’OM selon les spécialistes.
Un autre joueur pourrait rapidement avoir son mot à dire : Ziyad Baha. L’avant-centre marocain de 17 ans (1m83) cartonne avec l’équipe National U19 de l’Olympique de Marseille. Il affiche un bilan de 14 buts en 9 matchs depuis le début de la saison en championnat. Des performances très remarquées comme le souligne le compte spécialisé Belo Foot 13. « Ziyad Baha (OM) a été sélectionné avec le Maroc pour disputer la Coupe du monde U17 ! 14 buts en 9 matchs de championnat en U19 National, dont un quadruplé inscrit dimanche ! Un début de saison exceptionnel pour le jeune attaquant marseillais » a publié sur X le spécialiste de l’actualité des jeunes de l’Olympique de Marseille.

Ziyad Baha se fait remarquer à l'OM

A l’heure où Bruno Genesio peine terriblement à trouver une doublure à Amine Gouiri, le salut du coach olympien viendra peut-être du centre de formation. Avec des joueurs comme Antoine Valero et Ziyad Baha, l’OM dispose en tout cas d’attaquants très performants dans ses équipes inférieures. De quoi nourrir la réflexion du coach de l’Olympique de Marseille, qui a rappelé récemment face aux médias qu’il était très attentif aux progressions des jeunes, sans pour autant vouloir précipiter leur arrivée dans l’équipe professionnelle afin de ne pas les griller trop vite.

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