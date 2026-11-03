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PSG : Luis Enrique sacrifie Dro pour s'offrir Ez Abde

PSG : Luis Enrique sacrifie Dro pour s'offrir Ez Abde

PSG
parCorentin Facy
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Luis Enrique a coché le nom d’Abde Ezzalzouli dans l’optique du mercato hivernal afin de compenser la blessure de Khvicha Kvaratskhelia et envisage d’inclure Dro Fernandez dans un potentiel deal avec le Betis Séville.
Le Paris Saint-Germain a gagné un match contre Barcelone il y a deux semaines en Ligue des Champions mais dans le même temps, Luis Enrique a perdu bien plus que trois points. Le club parisien va devoir apprendre à vivre sans Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture des ligaments croisés qui va l’éloigner des terrains pendant au moins six mois. Un coup dur pour le PSG, qui dispose certes de Mika Godts ou encore de Maghnes Akliouche dans le secteur offensif, mais qui voit sa force de frappe réduite avec la perte du Géorgien.
Paris n’exclut pas de recruter un attaquant cet hiver et a coché le nom d’Abde Ezzalzouli. Valorisé à 40 millions d’euros par le Betis Séville, l’international marocain de 24 ans (40 sélections) pourrait faire l’objet d’un improbable échange, selon les informations du site Fichajes. Le média explique que pour faire baisser le prix du champion d’Afrique, le Paris Saint-Germain songe à inclure Dro Fernandez dans la transaction.

La piste Abde Ezzalzouli se confirme

On ignore s'il s’agirait d’un transfert définitif pour le jeune milieu formé au FC Barcelone ou d’un simple prêt, mais Luis Enrique serait en tout cas prêt à s’en séparer si cela pouvait lui permettre de récupérer Abde Ezzalzouli dans le même temps. Une information qui demande confirmation bien sûr mais qui tend au moins à confirmer une chose : la volonté de plus en plus claire du PSG de se renforcer sur le poste d’ailier gauche l’hiver prochain après la grave blessure subie par Khvicha Kvaratskhelia.

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La question est maintenant de voir si, même en incluant Dro Fernandez, le Betis Séville acceptera de se séparer de son meilleur joueur. Abde Ezzalzouli réalise en plus un excellent début de saison en Liga avec 3 buts et 1 passe décisive depuis le début de la saison. Des statistiques qui confirment sa très belle forme puisque le Marocain avait conclu l’exercice 2025-2026 avec 15 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues. De quoi convaincre Luis Enrique d’en faire sa priorité du mercato hivernal.
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