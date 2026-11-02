ASSE : 2,3 milliards d'euros, les Verts sont tranquilles

Propriétaire de l'AS Saint-Etienne, Larry Tanenbaum n'a pas de problème de fin de mois, ce qui peut rassurer les supporters des Verts. En effet, la fortune de Larry Tanenbaum vient d'être estimée à 2,3 milliards d'euros.

311 Private Wealth Index, relayé par Sportune, révèle que le propriétaire est la 694e plus grosse fortune de la planète, laquelle est estimée à 2,3 milliards d'euros. A l'heure où le football français doit se serrer la ceinture, suite à la chute colossale des droits TV, et que certains supporters, comme ceux de l'OM, espèrent que leur propriétaire partira, ceux de l'AS Saint-Etienne savent que leur club est dans de bonnes mains. Propriétaire de l'ASSE, qu'il a rachetée à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo en juin 2024, Larry Tanenbaum roule sur l'or et l'actuel leader de la Ligue 2 peut dormir tranquille. Même s'il ne fera pas des dingueries au mercato, l'homme d'affaires canadien de 81 ans adore le sport, puisqu'il possède aussi les Raptors en NBA, les Maple Leafs de Toronto en NHL, plus l'équipe de Toronto en MLS. Et le site spécialisé, relayé par, révèle que le propriétaire est la 694e plus grosse fortune de la planète, laquelle est estimée à 2,3 milliards d'euros.

Tanenbaum deux fois plus riche que Michele Kang

Larry Tanenbaum a fait sa fortune dans le secteur de la construction, et depuis il assume sa passion du sport en investissant dans les clubs de Toronto, sa ville, mais aussi à l'AS Saint-Etienne. Le Canadien est évidemment très loin des 123 milliards d'euros de Bernard Arnault, propriétaire du Paris FC ou des 22 milliards d'euros de la famille Pinault, qui possède le Stade Rennais. Mais pour donner un autre exemple plus symbolique pour les supporters des Verts, leur propriétaire a une fortune deux fois plus élevée que celle de Michele Kang, la propriétaire de l'Olympique Lyonnais.

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Bien évidemment, cela n'a pas encore été suffisant pour ramener l'ASSE en Ligue 1, mais au moins le club du Forez sait qu'il ne sera pas poussé vers le fond comme ont pu l'être les Girondins de Bordeaux. Car même s'il vit loin de Saint-Étienne, Larry Tanenbaum a une vraie passion pour Saint-Etienne de l'avoeu même de ses proches. Pour ses 82 ans, qui seront fêtés en juillet prochain, le boss des Verts espère probablement avoir comme cadeau un ticket pour la Ligue 1.