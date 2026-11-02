Aller au contenu
Tanenbaum propriétaire de l'ASSE

ASSE : 2,3 milliards d'euros, les Verts sont tranquilles

ASSE
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Propriétaire de l'AS Saint-Etienne, Larry Tanenbaum n'a pas de problème de fin de mois, ce qui peut rassurer les supporters des Verts. En effet, la fortune de Larry Tanenbaum vient d'être estimée à 2,3 milliards d'euros.
A l'heure où le football français doit se serrer la ceinture, suite à la chute colossale des droits TV, et que certains supporters, comme ceux de l'OM, espèrent que leur propriétaire partira, ceux de l'AS Saint-Etienne savent que leur club est dans de bonnes mains. Propriétaire de l'ASSE, qu'il a rachetée à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo en juin 2024, Larry Tanenbaum roule sur l'or et l'actuel leader de la Ligue 2 peut dormir tranquille. Même s'il ne fera pas des dingueries au mercato, l'homme d'affaires canadien de 81 ans adore le sport, puisqu'il possède aussi les Raptors en NBA, les Maple Leafs de Toronto en NHL, plus l'équipe de Toronto en MLS. Et le site spécialisé 311 Private Wealth Index, relayé par Sportune, révèle que le propriétaire est la 694e plus grosse fortune de la planète, laquelle est estimée à 2,3 milliards d'euros.

Tanenbaum deux fois plus riche que Michele Kang

Larry Tanenbaum a fait sa fortune dans le secteur de la construction, et depuis il assume sa passion du sport en investissant dans les clubs de Toronto, sa ville, mais aussi à l'AS Saint-Etienne. Le Canadien est évidemment très loin des 123 milliards d'euros de Bernard Arnault, propriétaire du Paris FC ou des 22 milliards d'euros de la famille Pinault, qui possède le Stade Rennais. Mais pour donner un autre exemple plus symbolique pour les supporters des Verts, leur propriétaire a une fortune deux fois plus élevée que celle de Michele Kang, la propriétaire de l'Olympique Lyonnais.

Lire aussi

ASSE : Ian Cathro avoue une erreur XXLASSE : Ian Cathro avoue une erreur XXL
Bien évidemment, cela n'a pas encore été suffisant pour ramener l'ASSE en Ligue 1, mais au moins le club du Forez sait qu'il ne sera pas poussé vers le fond comme ont pu l'être les Girondins de Bordeaux. Car même s'il vit loin de Saint-Étienne, Larry Tanenbaum a une vraie passion pour Saint-Etienne de l'avoeu même de ses proches. Pour ses 82 ans, qui seront fêtés en juillet prochain, le boss des Verts espère probablement avoir comme cadeau un ticket pour la Ligue 1.
Articles Recommandés
Lol Vire 20 Supporters Dun Groupe Anti Racisme En Plein Match
OL

L'OL vire 20 supporters d'un groupe « anti-racisme »

Psg Villarreal Veut Contrarier Le Rouleau Compresseur
Ligue des Champions

PSG : Villarreal veut stopper « le rouleau compresseur »

Bordeaux Est Deja Sous Le Choc
Bordeaux

Bordeaux est déjà sous le choc

Adil Rami Provoque La Colere De Lom
OM

Adil Rami provoque la colère de l’OM

Fil Info

L'OL vire 20 supporters d'un groupe « anti-racisme »
PSG : Villarreal veut stopper « le rouleau compresseur »
Bordeaux est déjà sous le choc
Adil Rami provoque la colère de l’OM
HAC : Douchez, Ba, tout Le Havre fait ses valises
Fonseca confirme son départ, l’OL sort son plan B
Barcelone vend Baldé et contacte le PSG
Après Mikautadze, l'OL est sans pitié pour Fonseca
Pour une fois, Kylian Mbappé s’est sous-estimé

Derniers commentaires

L'OL vire 20 supporters d'un groupe « anti-racisme »

Je saisi mal : lorsqu'un groupe "anti-raciste" se manifeste pourquoi est-il exclu ? Bon Lyon - Marseille villes où de nombreux groupes manifestent et difficiles a les comprendre

Fonseca confirme son départ, l’OL sort son plan B

Dite vous les supporters lyonnais

L'OL vire 20 supporters d'un groupe « anti-racisme »

Pas de place ni pour les racistes ni pour ceux qui traitent nos policiers d’ ACAB !!!

L'OL vire 20 supporters d'un groupe « anti-racisme »

Ce club fait honte au football français

Fonseca confirme son départ, l’OL sort son plan B

Je sais pas à quelle place on finira mais nous traiter de cirque alors que vous êtes derrière nous à l’instant T c’est quand même cocasse. En même temps Sam le footix c’est devenu un pléonasme carrément.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Lorient logo
Lorient
128332761
11Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
12Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
13Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
14Brest logo
Brest
9823314122
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading