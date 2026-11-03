Bodo Glimt-Lille : Les compos (21h sur Canal+Sport)

Fonseca quitte l’OL pour le Portugal, le sale coup du PSG

Footitude : Es-tu sûr que tous les droits TV vont au PSG ? Peux-tu nous donner des chiffres s'il te plaît ? En attendant, je vais t'en donner des chiffres : Les droits TV 2025-2026 que devaient se partager les clubs de L1 étaient de 80,5 M€. Et combien a touché le PSG ? Réponse : 4,67 M€. https://uploads.disquscdn.com/images/0df3ecdbca6a2591521055741784c7bfa627471ad362985b88844cbd6928d0d5.jpg C'est ça "tous les droits TV vont au PSG" ? Et pour CVC, le PSG a touché 200 M€ alors "qu'il pouvait prétendre entre 300 et 350 M€ grâce à sa contribution située à 34% pour les revenus du championnat français selon des études. Le but est que l'écosystème puisse bénéficier du projet. Le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a tenu à saluer ce geste à l'assemblée générale et en conseil d'administration de la Ligue". https://uploads.disquscdn.com/images/d276ee13bdb25b99f9ef2a0393ca18b8576119a7fcb44745ef19f9096e0774f0.jpg