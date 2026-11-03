Bodo Glimt-Lille : Les compos (21h sur Canal+Sport)
4e journée de Ligue des Champions
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Cette machine de guerre, bravo Enrique...
Footitude : Es-tu sûr que tous les droits TV vont au PSG ? Peux-tu nous donner des chiffres s'il te plaît ? En attendant, je vais t'en donner des chiffres : Les droits TV 2025-2026 que devaient se partager les clubs de L1 étaient de 80,5 M€. Et combien a touché le PSG ? Réponse : 4,67 M€. https://uploads.disquscdn.com/images/0df3ecdbca6a2591521055741784c7bfa627471ad362985b88844cbd6928d0d5.jpg C'est ça "tous les droits TV vont au PSG" ? Et pour CVC, le PSG a touché 200 M€ alors "qu'il pouvait prétendre entre 300 et 350 M€ grâce à sa contribution située à 34% pour les revenus du championnat français selon des études. Le but est que l'écosystème puisse bénéficier du projet. Le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a tenu à saluer ce geste à l'assemblée générale et en conseil d'administration de la Ligue". https://uploads.disquscdn.com/images/d276ee13bdb25b99f9ef2a0393ca18b8576119a7fcb44745ef19f9096e0774f0.jpg
donc c'est pour dès janvier 2027 ??
royal? il nous fallait 1point sur 6 pour y etre, on l'a pas fait, il fallait sortir les papi du fenerbahce on a l'a pas fait. y'a strictement rien d'acquis a 7 mois de la fin de la saison.
blablabla
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11