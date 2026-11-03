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Bodo Glimt-Lille : Les compos (21h sur Canal+Sport)

Ligue des Champions
parCorentin Facy
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4e journée de Ligue des Champions

Bodo Glimt : Haikin, Sjøvold, Aleesami, Bjørtuft, Bjørkan, Brunstad Fet, Berg, Auklend, Blomberg, Helmersen, Hauge
Lille : Özer, Nianzou, Ngoy, Cossier, Verdonk, Kjaergaard, André, Bakwa, Mukau, Diaoune, Haraldsson
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Derniers commentaires

Villarreal-PSG : Les compos (21h sur Canal+Foot)

Cette machine de guerre, bravo Enrique...

Fonseca quitte l’OL pour le Portugal, le sale coup du PSG

Footitude : Es-tu sûr que tous les droits TV vont au PSG ? Peux-tu nous donner des chiffres s'il te plaît ? En attendant, je vais t'en donner des chiffres : Les droits TV 2025-2026 que devaient se partager les clubs de L1 étaient de 80,5 M€. Et combien a touché le PSG ? Réponse : 4,67 M€. https://uploads.disquscdn.com/images/0df3ecdbca6a2591521055741784c7bfa627471ad362985b88844cbd6928d0d5.jpg C'est ça "tous les droits TV vont au PSG" ? Et pour CVC, le PSG a touché 200 M€ alors "qu'il pouvait prétendre entre 300 et 350 M€ grâce à sa contribution située à 34% pour les revenus du championnat français selon des études. Le but est que l'écosystème puisse bénéficier du projet. Le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a tenu à saluer ce geste à l'assemblée générale et en conseil d'administration de la Ligue". https://uploads.disquscdn.com/images/d276ee13bdb25b99f9ef2a0393ca18b8576119a7fcb44745ef19f9096e0774f0.jpg

TV : La Ligue 1 sur Canal+ et BeInSports, ça discute

donc c'est pour dès janvier 2027 ??

OL : Paulo Fonseca en larmes, ça sent le départ

royal? il nous fallait 1point sur 6 pour y etre, on l'a pas fait, il fallait sortir les papi du fenerbahce on a l'a pas fait. y'a strictement rien d'acquis a 7 mois de la fin de la saison.

OL : Accord trouvé, Fonseca quitte Lyon ce mardi

blablabla

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Brest logo
Brest
12933316124
11Lorient logo
Lorient
12933378-1
12Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
14Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

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