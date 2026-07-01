L'ASSE ouverte à tout au mercato

Après avoir manqué de remonter en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne a le regard tourné vers la suite, à commencer par le renforcement de l'effectif. Lors de la conférence de presse de présentation de Ian Cathro, Huss Fahmy a livré les grandes lignes du mercato estival.

Les supporters de Saint-Etienne s'attendaient très certainement à mieux au moment du rachat du club par Kilmer Sports Venture. Après une saison complètement ratée en Ligue 1, puis la suivante en Ligue 2 , les Verts sont repartis pour passer la prochaine dans l'antichambre de l'élite après avoir loupé leur barrage face à l'OGC Nice. Le mercato estival ayant commencé, la direction sportive s'active pour refondre l'effectif et offrir à Ian Cathro les moyens de vivre une belle saison. Lors de la conférence de presse de présentation du nouvel entraineur, Huss Fahmy, chargé du projet sportif stéphanois, a dicté les grandes lignes du mercato.

Huss Fahmy prépare un gros été

« Ce qui est certain, c'est que nous allons chercher des profils auxquels nous croyons fermement et qui nous aideront à atteindre nos objectifs. Nous n'avons pas de prérequis dans notre manière d'aborder le recrutement, que ce soit pour les joueurs ou pour les membres du staff. Il n'y a pas de catégorie d'âge, pas de nationalité, pas de niveau d'expérience gravé dans le marbre, parce que nous construisons une équipe. Et cette équipe doit s'adapter à des attentes tactiques, aux exigences de la compétition et à toute la saison qui nous attend.

Ce que je peux vous dire, c'est que les méthodes que nous avons adoptées, et que nous continuerons d'adopter, resteront les mêmes. En revanche, nous serons en permanence dans une logique d'adaptation par rapport à nos objectifs. Nous n'abordons pas le marché ou le recrutement avec des prérequis. (...) Il n'y a pas de cadre rigide, et c'est précisément cette philosophie que nous appliquons au recrutement des joueurs comme des membres du staff », a déclaré le dirigeant stéphanois.

Dans les grandes lignes, donc, l'ASSE ne va pas changer ses méthodes concernant le mercato estival. L'objectif est de créer un groupe, peu importe l'histoire de chaque individu. Une remontée en Ligue 1 passe par l'existence d'un groupe sain et d'un collectif qui prend du plaisir.