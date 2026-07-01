L'ASSE ouverte à tout au mercato

Ou as tu vu qu il veut partir ? C est le PSG qui envisage de le vendre car il arrive ds les deux dernieres années de son contrat et que pour l instant sa prolongation n avance pas ...
Bah quand tu changes l'armateur et le capitaine, même si c'est le même bateau c'est pas dit qu'il ira dans les mêmes eaux.^^ En l’occurrence, Lorenzi tout comme Genesio ont des réputations de bâtisseurs. On nous reproche bien assez de vivre dans le passé. Aujourd'hui la seule chose du passé qui conditionne la gestion de l'effectif c'est le manque de moyens et l'obligation de faire avec. Et ça va dans le sens de ce qu'à dit Lorenzi et à l'encontre du turn-over des saisons passées. Je ne vois pas pourquoi on reprocherait à Lorenzi et Genesio les carences de la gestion du trio Longoria-Benatia-De Zerbi. Ni pourquoi on soupçonnerait Lorenzi-Genesio de faire persister ces carences.
Tu as déjà trois trolls qui ont immédiatement répondu à l'appel. VDM
Dit celui qui est supporter d'un club fantôme et qui souhaite que l'Equipe de France se fasse éliminer de la Coupe du Monde.
" ... la ligue va passer d'un statut d'association loi de 1901 à une société commerciale dont chaque club est actionnaire. " Les magouilles vont se multiplier avec les gros actionnaires étant les clubs les plus riches... dont un qui va pouvoir librement décider de tout. La mort du Football Français est actée. Après Qatar Ville et le Qatar Saint-Germain, on va tous assister "officiellement" à la naissance de La Ligue 1 du Qatar.
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