L'ASSE négocie un étonnant transfert à 10ME

Auteur d’un excellent début de saison avec 2 buts et 5 passes décisives en Ligue 2, Augustine Boakye attise les convoitises. L’ASSE n’a toutefois pas l’intention de brader son international ghanéen de 24 ans.
Homme fort d’Eirik Horneland à l’AS Saint-Etienne cette saison, Augustine Boakye réalise un début de saison bluffant. Le Ghanéen est le joueur le plus décisif des Verts avec 2 buts et 7 passes décisives en Ligue 2 depuis le début de la saison. Un bilan qui fait logiquement du joueur passé par Wolfsberger un élément très convoité sur le marché des transferts. Une tendance confirmée par le site Africa Foot, qui nous apprend que l’ailier droit de l’ASSE est la cible d’Hambourg, actuel 13e de Bundesliga.
Le club allemand a ciblé Augustine Boakye avec la ferme intention de le recruter, possiblement dès le mois de janvier. Une première offre à hauteur de 7 millions d’euros a d’ailleurs été transmise par le club de Bundesliga aux dirigeants de l’AS Saint-Etienne. Une offre correcte et honnête pour un joueur de 24 ans sous contrat jusqu’en 2028… mais refusée par l’état-major des Verts. Et pour cause, la direction stéphanoise est satisfaite de Boakye et n’a aucun intérêt à le brader. C’est la raison pour laquelle Saint-Etienne réclame au minimum 10 millions d’euros pour démarrer les discussions.

La question est maintenant de savoir si Hambourg reviendra à la charge avec une proposition plus proche des demandes stéphanoises, ou si les pensionnaires du club allemand mettront le dossier sur pause pour le moment. Du côté de la direction de l’ASSE, on souhaite en tout cas conserver Augustine Boakye jusqu’à la fin de la saison afin que l’attaquant ghanéen aide les Verts à remonter en Ligue 1. En cas de départ, c’est certainement l’été prochain que Hambourg et l’ASSE pourront trouver un accord.
