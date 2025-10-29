ASSE : Horneland n'est pas content

L’AS Saint-Etienne s’est relancé avec la manière ce mardi soir en Ligue 2. Les hommes d’Eirik Horneland ont cartonné le Pau FC 6-0 à domicile. Les Verts restaient sur trois défaites en quatre matchs avant la rencontre. Et même après ce succès, l'entraîneur norvégien n’est pas totalement satisfait.

Sous pression ce mardi soir, Saint-Etienne a répondu présent du côté de Geoffroy Guichard . Le club du Forez a su se relancer face au Pau FC 6-0. Un large succès qui compense la lourde défaite du week-end dernier à Annecy 4-0. Les Verts mettent fin à une série de deux défaites consécutives sur leurs terres. Une victoire importante pour les hommes d’Eirik Horneland qui remontent à la deuxième place du classement. L’ASSE pointe à quatre points du leader Troyes.

Horneland veut de la régularité

Après la rencontre, Eirik Horneland a paru soulager de la prestation de sa formation. Mais l'entraîneur norvégien a tout de même montré de la frustration. L’ancien entraîneur du SK Brann veut retrouver de la régularité dans les résultats. « Évidemment, perdre 4-0 à Annecy et gagner 6-0 ce soir à la maison, c’est un grand écart entre deux matches. Et il y a de quoi être agacé par la différence de prestation. Il y a trop de variations, parfois même à l’intérieur d’un même match. C’est un vrai souci qu’on essaie de régler depuis le début de la saison », explique-t-il au micro d’ICI Saint-Etienne Loire. Horneland souligne tout de même la réponse de son équipe lors de cette rencontre. « Mais on est aussi contents de constater que lorsqu’on met les bons ingrédients, cette équipe peut rivaliser avec les meilleures. Il faut rester engagé et concentré pour continuer à jouer avec cette énergie et cet enthousiasme. Ce sont ces valeurs-là qu’il faut afficher, car quand elles sont présentes, on est une très bonne équipe de football, » conclut-il. Le club du Forez doit mettre les mêmes ingrédients pour poursuivre sa série ce samedi face au Red Star et le week-end prochain avant la trêve face au leader, Troyes.