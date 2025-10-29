ICONSPORT_275215_0007

ASSE : Horneland n'est pas content

29 oct.
Nathan Hanini
L’AS Saint-Etienne s’est relancé avec la manière ce mardi soir en Ligue 2. Les hommes d’Eirik Horneland ont cartonné le Pau FC 6-0 à domicile. Les Verts restaient sur trois défaites en quatre matchs avant la rencontre. Et même après ce succès, l'entraîneur norvégien n’est pas totalement satisfait.
Sous pression ce mardi soir, Saint-Etienne a répondu présent du côté de Geoffroy Guichard. Le club du Forez a su se relancer face au Pau FC 6-0. Un large succès qui compense la lourde défaite du week-end dernier à Annecy 4-0. Les Verts mettent fin à une série de deux défaites consécutives sur leurs terres. Une victoire importante pour les hommes d’Eirik Horneland qui remontent à la deuxième place du classement. L’ASSE pointe à quatre points du leader Troyes.

Horneland veut de la régularité

Après la rencontre, Eirik Horneland a paru soulager de la prestation de sa formation. Mais l'entraîneur norvégien a tout de même montré de la frustration. L’ancien entraîneur du SK Brann veut retrouver de la régularité dans les résultats. « Évidemment, perdre 4-0 à Annecy et gagner 6-0 ce soir à la maison, c’est un grand écart entre deux matches. Et il y a de quoi être agacé par la différence de prestation. Il y a trop de variations, parfois même à l’intérieur d’un même match. C’est un vrai souci qu’on essaie de régler depuis le début de la saison », explique-t-il au micro d’ICI Saint-Etienne Loire. Horneland souligne tout de même la réponse de son équipe lors de cette rencontre. « Mais on est aussi contents de constater que lorsqu’on met les bons ingrédients, cette équipe peut rivaliser avec les meilleures. Il faut rester engagé et concentré pour continuer à jouer avec cette énergie et cet enthousiasme. Ce sont ces valeurs-là qu’il faut afficher, car quand elles sont présentes, on est une très bonne équipe de football, » conclut-il. Le club du Forez doit mettre les mêmes ingrédients pour poursuivre sa série ce samedi face au Red Star et le week-end prochain avant la trêve face au leader, Troyes. 
Saint-Étienne

Saint-Étienne

Ligue 2 #2
V
D
D
V
D
Ligue 2
Ligue 2
Matchs12
V
Victoire7
M
Match nul2
D
Défaite3
Buts Marqués27
Buts Encaissés17

Matchs Récents

Tout afficher
28 octobre 2025 à 20:30
Ligue 2
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
6
0
Match terminé
PauPau
25 octobre 2025 à 20:00
Ligue 2
AnnecyAnnecy
4
0
Match terminé
Saint-ÉtienneSaint-Étienne

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
Z. Davitashvili
22.

Z. Davitashvili

GEOGEO Âge 24 Attaquant
Matchs11
Buts5
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
L. Stassin
9.

L. Stassin

BELBEL Âge 20 Attaquant
Matchs11
Buts4
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading