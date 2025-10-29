ASSE : 6-0, les Verts se revoient déjà premiers

Dans le besoin de reprendre rapidement des points, l'AS Saint-Etienne n'a fait qu'une bouchée de Pau (6-0). Une victoire qui fait du bien, alors qu'Irvin Cardona assume vouloir reprendre la première place. Une sortie dans l'euphorie qui contraste avec les récentes déclarations de Florian Tardieu sur le manque d'humilité des Verts.

Pour le compte de la 12e journée de Ligue 2, l' AS Saint-Etienne jouait gros. Très gros, même. A Geoffroy-Guichard, les Verts avaient à cœur de se relancer après avoir essuyé trois défaites lors des quatre journées précédentes. Et on peut dire qu'ils ont bien réussi. La victime du soir, Pau, n'a rien pu faire et a reçu une grosse gifle 6 à 0. Dans l'engouement de la victoire, Irvin Cardona a exprimé toute sa joie d'avoir remporté cette rencontre ô combien importante contre un concurrent direct. Surtout sur un tel score.

Ligue 2 28 octobre 2025 à 20:30 Saint-Étienne Fonseca Ferreira 2 ' Cardona 11 ' Tardieu 41 ' Duffus 44 ' Duffus 48 ' Davitashvili 79 ' 6 0 Match terminé Pau Chronologie Composition Statistiques Carton rouge 89 ’ S. Karamoko Pau But 79 ’ Z. Davitashvili Saint-Étienne Remplacement 72 ’ ENTRE D. Appiah Saint-Étienne SORT M. Nade Saint-Étienne Remplacement 72 ’ ENTRE L. Stassin Saint-Étienne SORT J. Duffus Saint-Étienne Voir Les Détails Complets Du Match

« C’était un match parfait, en plus on n’a pas pris de but. Maintenant il faut se tourner vers le Red Star. On a besoin d’enchaîner si on veut récupérer la première place. On a montré qu’on avait un bon groupe. Tout le monde est concerné. C’est bien », a-t-il déclaré au micro d'ASSE TV. Des déclarations d'ambition qui contrastent avec celles de Florian Tardieu, lequel demandait plus de mesure à propos de l'objectif remontée.

Déjà un manque d'humilité pour Sainté ?

« On se voyait rouler sur la Ligue 2. J’entendais des commentaires à droite, à gauche. Sans prétention, j’ai l’expérience de ce championnat. En étant l’ASSE, les équipes qui viennent ici jouent le match de l’année. Il faut arrêter de se voir un peu trop beau, remettre de l’intensité, arrêter d’être trop gentil et refaire peur », avait déclaré Florian Tardieu après la défaite face au Mans. Dans la foulée, les Verts s'inclinaient lourdement à Annecy (4-0) et se dirigeaient tout droit vers une crise de résultat.

Au regard des ambitions d'Irvin Cardona qui ne cache pas sa volonté de retrouver la première place, on comprend que l'AS Saint-Etienne a été piqué par les récents résultats. Mais il ne faut pas oublier qu'une Ligue 2 ne se remporte jamais sur le papier mais uniquement par la régularité et l'humilité. En tout cas, une victoire 6-0 est déjà un premier pas vers la réussite, encore faut-il que cela dure.