L'ASSE européen ? Un dirigeant fixe le calendrier

L'AS Saint-Etienne retrouvera la tête de la Ligue 2 en cas de victoire contre Le Mans à Geoffroy-Guichard. Du côté des dirigeants stéphanois, on est très ambitieux et à l'image de Huss Fahmy, adjoint du président des Verts.

Malgré la relégation en L2, la sinistrose n'a pas duré longtemps du côté de l'ASSE. Il est vrai que Kilmer Sports a rapidement prouvé que le retour des Verts dans l'élite était sa priorité, grâce à un mercato que des clubs de Ligue 1 aurait aimé faire. Depuis le début de la saison, l'équipe d'Eirik Horneland tient le rythme, à l'exception d'une défaite contre Guingamp. Du côté de l'Etrat, on affiche une très grosse confiance concernant la montée en fin de saison. Et on va même plus loin à l'image de Huss Fahmy, qui est le représentant d'Ivan Gazidis au quotidien du côté de Geoffroy-Guichard. Répondant à RMC, celui qui a été le directeur des opérations football à Arsenal, ne le masque pas, lorsque l'AS Saint-Etienne va remonter en Ligue 1, ce ne sera pas pour faire de la figuration.

L'ASSE de retour en Europe ? Il y croit

Connaisseur du monde du football, Huss Fahmy reste relativement prudent, mais il tient à ce que l'AS Saint-Etienne affiche clairement ses ambitions compte tenu des moyens mis en oeuvre par Larry Tanenbaum, le propriétaire canadien du club. « Si l’objectif à cinq ans, c’est d’être dans le top 5 de la Ligue 1? Je ne veux pas donner d’horizon trop précis : cinq ans, six ans, peu importe. L’objectif, c’est la montée, puis la stabilisation et la progression. Nous voulons redevenir un club qui compte, de plus en plus fort dans le football français. C’est notre ambition, quelle que soit la durée nécessaire, prévient le dirigeant stéphanois, qui sait que l'attente est énorme de la part des supporters des Verts et l'assume. Saint-Étienne est un club historique, reconnu partout: en France, en Angleterre, en Espagne, au Japon, au Canada. Les maillots verts sont partout. Le stade et son ambiance sont uniques, vraiment uniques. Avec un tel héritage, une telle ferveur, nous devons être en Ligue 1. C’est une responsabilité envers nous-mêmes, mais aussi et surtout envers les supporters et la ville. »