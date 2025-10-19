L'ASSE tombe encore, Horneland déjà en danger

Après sa victoire à Montpellier juste avant la pause internationale, l'AS Saint-Etienne affichait une belle confiance avant de recevoir Le Mans. Mais les Sarthois ont renversé les Verts, et Eirik Horneland va vite devoir rectifier le tir.

Devant un Chaudron encore une fois bouillant, les joueurs stéphanois ont pris une sacrée climatisation face à des promus qui n'ont rien volé en s'imposant 3 à 2. S'appuyant sur un plan de jeu qui a pointé les lacunes actuelles de l'ASSE, que l'on pensait rares, Le Mans a donc pris trois points à Geoffroy-Guichard, ce qui n'est pas une bonne affaire pour Saint-Etienne. Désormais troisième de Ligue 2 à égalité de points avec le Red Star, où les Verts se déplaceront le 1er novembre, l'AS Saint-Etienne sait que du côté de Kilmer Sports on n'envisage pas autre chose qu'une montée en Ligue 1 en fin de saison et que la patience des dirigeants a ses limites. Alors, comme toujours ces cas-là, c'est l'entraîneur qui est dans le collimateur.

Horneland n'a plus le droit à l'erreur

Malgré la descente en Ligue 2, Eirik Horneland a conservé toute la confiance d'Ivan Gazidis et de Huss Fahmy, son bras droit, mais les choses pourraient mal tourner si les résultats ne sont plus à la hauteur des gros investissements réalisés au mercato, et aux décisions prises de refuser des grosses offres pour Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Selon Laurent Grandcolas, journaliste pour L'Equipe qui suit l'actualité de l'AS Saint-Etienne, l'entraîneur norvégien des Verts ne bénéficiera pas d'une deuxième chance. « On dira qu’il n’y a eu que dix journées cette saison, mais le technicien norvégien et son staff devront bien vite trouver des réponses. Et des solutions », prévient notre confrère, qui sous-entend que la patience de Kilmer Sports ne sera pas éternelle. Avant le court déplacement du week-end prochain à Annecy, Eirik Horneland va vite devoir trouver des solutions afin que son équipe fasse de nouveau peur, ce qui n'est déjà plus le cas. Après un début de saison parfait ou presque, quelques nuages sont arrivés au-dessus de Saint-Etienne.